ももいろクローバーZ＆モノノフ、ずぶ濡れ映像が公開 夏ライブでウォーターキャノン＆水鉄砲発射
ももいろクローバーZが約3年ぶりに開催した夏ライブ『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』より夏の定番曲「ココ☆ナツ」のライブ映像が、グループ公式YouTubeチャンネルで公開された。
【動画】ももクロ＆モノノフがずぶ濡れ 水鉄砲を放つ楽しげなメンバー
８月2日・3日の2DAYSから、DAY1でのパフォーマンス映像。ももクロ夏ライブでの醍醐味であるウォーターキャノンの高さ約50メートルの打ち上げや、アリーナ席を練り歩きながらモノノフ（ももクロのファン総称）に水鉄砲を放つ楽しげなメンバーを観ることができる。
メンバーもモノノフもずぶ濡れ。会場中央花道に引かれたレールを走る“ももたん列車”に乗ってはしゃぐメンバーや、センターステージで水鉄砲を掛け合う仲睦まじい姿も楽しめる。
『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVDは、2026年3月4日リリース予定。
