AKB48の鈴木くるみ（20）がこのほど、「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）2025年8月21日発売号に登場。22日に発売された1st写真集「夢の重さ」（秋田書店）から、珠玉の大胆グラビアを披露した。



【写真】くるるんのマシュマロ&曲線美に釘付け！

11歳でAKB48に加入してから9年経過し、9月には21歳の誕生日を迎える鈴木。22日には無邪気な少女の可愛らしさはそのままに、大人びた表情ものぞかせる様々な魅力が詰まった待望の1st写真集を発売した。



同誌では、写真集から特別にグラビアショットが公開された。掲載カットではビキニやランジェリー姿など、アイドル活動では見られない大胆カットを連発。女性らしい曲線美や柔肌が強調され、胸元からは持ち前のマシュマロボディを覗かせた。担当者は「夏の終わりにくるるんと思い出を作ろう」と告知した。



鈴木本人も、初写真集発売&少年誌の表紙グラビア出演に喜びのコメントを公開。「AKB48の“くるるん”こと鈴木くるみです。このたび、20歳という節目のタイミングで、初めての写真集が発売されることになりました！沖縄の海やプールではしゃぐ素の私や、ちょっぴり大人っぽい私がいっぱい詰まっています！」とアピールしていた。



（よろず～ニュース編集部）