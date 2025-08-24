「欠点がない体型じゃないか」aespa・ウィンター、幻想的な美しさに賛辞【PHOTO】

ガールズグループaespaのメンバー、ウィンターが完璧なスタイルを披露した。8月24日、ウィンターは数枚の写真を公開した。

【写真】ウィンター、レジェンドを叩き出した“CG美貌”

公開された写真の中でウィンターは、余分な脂肪が一切見当たらない体型で欠点のないビジュアルを誇っている。鋭く伸びた直角の肩と滑らかな一直線の腹部、まるで彫刻のように整ったラインに、見る者の視線が集中した。

一方、aespaは8月29日から31日まで、KSPO DOMEで3度目となる単独コンサート『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE』を開催し、ファンと会う予定だ。

◇ウィンター（WINTER） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。