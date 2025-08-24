◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人２―４ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）

巨人の赤星優志投手がＤｅＮＡ戦で先発して、５回９３球を投げて、６安打４失点で今季９敗目を喫した。

赤星は、初回先頭への四球や味方のミスなどで１死三塁。ここで宮崎に左前適時打を浴びて先制を許した。

４回には１死走者なしから５番・筒香にバックスクリーンへのソロ。さらに５回２死一塁から宮崎に左中間へ２ラン。２被弾となった。

赤星は「真っすぐのスピードも出てないですし、変化球も浮いたところを捉えられているので、全体的にいいボールはなかったのかな、って感じですね」と振り返り、「序盤は真っすぐで押せていたので。出力とか力が落ちている分、なかなか、どんどんゾーン内でっていうのが難しくなってきている中で、ストライクが取れずに、ってところだったので、出力もこの機会で戻して行けるようにしたいと思います」と語った。

今後は１度抹消されることが決定した。「１番は出力の部分で、リフレッシュというか、この期間を大事に、いい時間だったなって思えるかどうかは、次の登板にかかっていると思うので、その登板に向けてまた一からやっていきたいな、と思います」と意気込んだ。