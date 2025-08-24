日本クラウンが、次世代のアーティストを発掘するための『2025年 日本クラウン新人歌手オーディション』の決勝大会を、本日8月24日に東京 有楽町のニッポン放送 imagine studioにて開催した。

（関連：【画像あり】『2025年 日本クラウン新人歌手オーディション』グランプリを受賞した生田瑚桃）

同オーディションでは、過去に三山ひろしをはじめ、田中あいみ、原田波人らを輩出している。この日は、その3人が応援に駆けつける中、2,572人の応募者の中から予選（書類選考＆音源審査）を通過した全25組27人が出場し、愛知県出身／東京在住の大学1年生 生田瑚桃（いくたこもも）がグランプリを獲得。また、準グランプリは堀田晃平（ほったこうへい）、ニッポン放送賞は有紗瞳（ありさひとみ）が受賞した。

審査結果前にはゲストの3人による歌唱コーナーがあり、三山は「祇園闇桜」、田中は「NAZO with 木梨憲武・所ジョージ」、原田は「火の鳥」と、それぞれの新曲を披露した。田中は、2019年開催の同オーディションでグランプリ、原田も同じ年のオーディションで準グランプリを受賞。2007年の『日本クラウン創立45周年新人オーディション』で準グランプリを受賞してデビューした三山は「あのときは緊張でいっぱいでした。歌手になるのは、歌の歌唱力はもちろんですが、ハートとかその思いを伝える気持ちがとても大事です。そして、歌手になったあとが勝負ですので、そんなことを思いながら頑張ってください」と、出場者たちにアドバイスした。

「かもめが翔んだ日」（渡辺真知子）と「オリビアを聴きながら」（杏里）を歌ってグランプリを受賞した生田は「信じられない気持ちでいっぱいです。皆さん、歌がお上手な方ばかりでしたので、その中で私を選んでいただけたのは本当に光栄で、大変有り難く思っています」と語った。「今回の勝因は何ですか？」と記者からの質問には「他の方にはない声質を持っていると思うので、それが勝因だったと思います」と答えた。

小学校4年生からプロのアーティストを目指してきた生田は、日本クラウンからデビューが予定されており、「私の夢は、聴いてくださる方によりそうようなアーティストになることです。皆さまに安心感や勇気を与えたい…。そして、武道館で歌ってみたいですし、あこがれの番組・Mステ（ミュージックステーション）に出てタモリさんにお会いしたい（笑）」と笑顔を見せていた。

（文＝リアルサウンド編集部）