8月24日、札幌競馬場で行われた12R・2025オールスターJ第4戦（3歳上2勝クラス・芝1800m）は、C.ウィリアムズ騎乗の5番人気、ピンクジン（牝5・美浦・南田美知雄）が勝利した。クビ差の2着にウインアクトゥール（牡4・美浦・栗田徹）、3着にジェットマグナム（牡3・栗東・安達昭夫）が入った。勝ちタイムは1:48.7（良）。

1番人気で北村友一騎乗、ウィルサヴァイブ（牝3・栗東・須貝尚介）は4着、2番人気でF.ゴンサルベス騎乗、ロードマンハイム（牡5・栗東・友道康夫）は6着敗退。

ゴール前では3頭横並び

C.ウィリアムズ騎乗の5番人気、ピンクジンが接戦を制して、同騎手が第4戦を制した。直線では激しい追い比べの中で差し脚を伸ばし、ゴール前では武豊ウインアクトゥール、本田正重ジェットマグナムと横並びで入線。僅かクビ差前に出ていた。

ピンクジン 36戦3勝

（牝5・美浦・南田美知雄）

父：ダノンバラード

母：オーミチェリッシュ

母父：キャプテンスティーヴ

馬主：ミルファーム

生産者：ミルファーム

【全着順】

1着 ピンクジン C.ウィリアムズ

2着 ウインアクトゥール 武豊

3着 ジェットマグナム 本田正重

4着 ウィルサヴァイブ 北村友一

5着 サクソンジェンヌ 横山典弘

6着 ロードマンハイム F.ゴンサルベス

7着 トーアライデン C.ルメール

8着 キングメーカー C.トーレス

9着 マイネルオーシャン K.ティータン

10着 ルクスドヌーヴ T.ハマーハンセン

11着 リッチブラック 横山武史

12着 グランドゴールド A.バデル

13着 ハイラント 坂井瑠星

14着 ミヤビブレイブ 戸崎圭太