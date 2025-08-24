°æ¾å¾°ÌïÀï¤Ø¡Ö½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡×¡¡¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤¬ÍèÆü
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¼çÍ×4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê9·î14Æü¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÇÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤¬24Æü¡¢Îý½¬Àè¤ÎÊÆ¹ñ¤«¤é±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÍèÆü¤·¤¿¡£¡Ö¤·¤«¤ë¤Ù¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼«¿®¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡°æ¾å¾°¤¬¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÇºÇÂç¤Î¶¯Å¨¡×¤È·Ù²ü¤¹¤ëÁê¼ê¤À¡£À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡ËÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤É¾²Á¤À¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°æ¾å¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ÇºÇ¤â¶¯¤¤Áê¼ê¡¢¥Ï¡¼¥É¤ÊÆ®¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£³Ð¸ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£