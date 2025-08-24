AKB48の鈴木くるみさんが、『週刊少年チャンピオン』38号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに登場しました。発売されたばかりの1st写真集『夢の重さ』（秋田書店）より、先行カットを披露しました。



【写真】透き通るような美白肌の鈴木くるみさん

11歳でAKB48に加入した鈴木さんは9月で21歳になります。くるるんの愛称で親しまれ、無邪気な笑顔と透明感あふれる魅力で支持を集めています。今回の誌面では、少女のあどけなさを残しながらも、大人びた表情を見せるグラビアが展開されています。



同誌で鈴木さんは、ブルーのビキニを着て沖縄の海ではしゃぐ姿を披露。真っ赤なバンドゥビキニで両手を頭の後ろに回したポーズでは、両脇のラインや胸元、真っ白な肌が強調され、健康美あふれる一枚に。さらに、爽やかな水色のビキニでは、両腕で寄せたグラマラスなバストを見せつける王道のポーズをきめています。



鈴木さんは「AKB48の“くるるん”こと鈴木くるみです。このたび、20歳という節目のタイミングで、初めての写真集が発売されることになりました！沖縄の海やプールではしゃぐ素の私や、ちょっぴり大人っぽい私がいっぱい詰まっています！」とコメントを寄せています。



また、AKB48・鈴木くるみの1st写真集公式Xが投稿を更新。1st写真集『夢の重さ』のオフショット動画を公開しました。



【鈴木くるみさんプロフィル】

すずき・くるみ 2004年9月2日生まれ 東京都出身 11歳でAKB48に加入。2023年にはグラビアデビュー。公式X：@akb48kururun 公式Instagram：@ kurumi_akb48