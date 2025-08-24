店内で客同士のバトル勃発「警察を呼んで!!」ご立腹のワケ｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第1話をごらんください。

飲食店で働くナエくまさん。ある日、レジでお客さまの会計をしていると、常連のクレーマー客が不穏な様子でそのお客さまをじっとにらみつけていました。





ただならぬ空気を察した女性客は、明らかに動揺しながらも怒りをあらわにし、「警察を呼んで！」と声を上げる事態に。何があったのか、まわりも思わず緊張してしまうような、トラブルの予感が漂う場面でした。

©naekuma358

©naekuma358

食事を終えた女性が、伝票を手にして静かに席を立ちました。

©naekuma358

©naekuma358

お会計を担当していたナエくまさん。そのレジ前に立つお客さまへ、どこからともなく鋭い視線が注がれていました。



視線の主は、店の常連で知られる一人のクレーマー客。静かな店内に、不穏な空気がじわりと漂い始めます。

©naekuma358

©naekuma358

視線の先にいる人物に気付いたナエくまさんとお客さま。どうやらこの不穏な雰囲気は、今日だけのことではないようです。

©naekuma358

©naekuma358

お客さまは視線の主である女性に、「いい加減にしてちょうだい！」と言い放ちます。

©naekuma358

お会計を済ませようとしていた女性、そしてその様子をじっとにらむ常連客の女性。ナエくまさんは、以前からこの2人の間に何らかのトラブルがあるとは聞いていたものの、実際に目の当たりにするのは初めてでした。



張り詰めた空気の中、「警察を呼んで!!」という女性の声がレジに響き、ナエくまさんも一瞬動きを止めてしまいます。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。

記事作成: もも

（配信元: ママリ）