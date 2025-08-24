¸µAKB26ºÐÈþ½÷¤¬¥»¥¯¥·¡¼¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¡¡ÀÖ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡õÈþ¥Ð¥¹¥È¤ÇÍ¶ÏÇ¡¡Â´¶È¸å½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¿·¶ÃÏ
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦AKB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹þ»³¿º¹á¤µ¤ó¤¬¡Ø½µ´©SPA!¡Ù8·î26Æü¹æ¤Î¡Ö¿ä¤·»£¡×´ë²è¤ËÅÐ¾ì¡£Â´¶È¸å½é¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ä¤ë¤óÆ«´ïÈ©¤Î¹þ»³¿º¹á¤µ¤ó
Æ±´ë²è¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÊ±¤·¤¿¹þ»³¤µ¤ó¡£Çò¥·¥ã¥Ä¤òÃ¦¤¤¤ÇÁ¯¤ä¤«¿¿¹È¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ÈÈþÃ«´Ö¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç²£¤¿¤ï¤ê¡¢¥»¥¯¥·¡¼¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤òÍ¶ÏÇ¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡È¿·¶ÃÏ¡É¤ÎÈþËÆ¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£¡Ê»£±Æ¡§ÅÄÀîÍº°ì¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§NOBU¡ÊLOVABLE¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§ÅÄÃæÍÛ»Ò¡Ë
¡Ú¹þ»³¿º¹á¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1998Ç¯9·î12Æü¡¢ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£T154¡¡2013Ç¯¡¢AKB48Âè15´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿½÷²¦¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£2025Ç¯2·î¤ÎAKB48Â´¶È¸å¤ÏÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌöÃæ¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏX¡Ê@912_komiharu¡Ë¡¢Instagram¡Êkomiharu_official¡Ë