【WWE】SMACK DOWN（8月22日・日本時間23日／アイルランド・ダブリン）

【映像】日本人美女、超ド派手な“メッシュ編み込み”新ヘアスタイル

世界的人気を誇る日本人女子レスラーの“超ド派手”新ヘアスタイルに視聴者も大熱狂。新たに相方となった美人秘書と共に“ビジュ爆発”と話題になっている。

注目を集めているのは日本人スーパースターのジュリアだ。昨年9月にWWEの第3勢力「NXT」に加入すると、今年1月にはNXT女子王座を獲得。さらに、5月17日には「SMACK DOWN」に昇格することが発表され、日本時間6月28日に開催された「SMACK DOWN」ではWWE女子US王座戦でゼリーナ・ベガに勝利しWWE女子US王座を戴冠。とてつもない“スピード出世”でWWEのトップ戦線に登り詰めた。

そんなジュリアが日本時間8月23日に開催された「SMACK DOWN」に登場。バックステージで“代理人”となったWWEスーパースター、キアナ・ジェームズを連れているところへ、ミチンがWWE女子US王座に宣戦布告した。

キアナはミチンに「私を通してから」の一点張り。そしてジュリアは「眼中に無い」とキッパリ。暖簾に腕押しのようなやり取りでこの日は終わったものの、ファンは新コンビのビジュアルに注目。「代理人のキアナが美人すぎないか」「ジュリアの代弁者になったの結構デカイね」「ジュリアがヘアスタイル変更してる」「シルバーメッシュめっちゃ良い」といったコメントが集まっていた。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）