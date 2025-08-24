好き＆行ってみたい「愛知県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「香嵐渓」を抑えた1位は？【2025年調査】
木漏れ日の中で深呼吸をすると、日常の喧騒（けんそう）がふっと遠のいていく――。緑に囲まれた静かな空間は、心も体もゆるやかにほぐしてくれます。
All About ニュース編集部では、8月12〜15日の期間、全国20〜60代の男女203人を対象に、森林浴スポット（中部地方）に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「愛知県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「秋の香嵐渓は何度か行ったことがありますが夏は行ったことがないため見てみたい」（40代男性／岐阜県）、「特に秋になると紅葉がすごく、愛知にしては珍しく森林浴ができるスポットなきがする。川もあり行きやすさもある」（20代女性／愛知県）、「特に秋の紅葉シーズンは絶景が広がり、訪れる人々を魅了する素晴らしいスポットだと思います」（50代女性／長崎県）といった声が集まりました。
回答者からは「でかいドッグランがありペット同伴で楽しみつつ夜景の絶景スポットでもあるので一日中楽しめる」（30代男性／山梨県）、「標高も高く涼しく、自然も満喫でき夜には 絶好の星空観賞もできます」（30代男性／新潟県）、「春は芝桜、夏は新緑、秋は紅葉、冬は雪景色と、四季を感じながらさまざまなアクティビティーが楽しめる」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：香嵐渓／34票愛知県豊田市に位置する香嵐渓は、紅葉の名所として全国的に知られ、秋には一面が赤や黄色に染まる絶景が広がります。巴川沿いの遊歩道や橋から眺める景色は、四季折々の自然美が楽しめるスポットです。春には新緑、夏には涼しげな川辺散策も魅力で、多くの観光客が訪れます。
1位：茶臼山高原／56票愛知県と長野県の県境に位置する茶臼山高原は、標高1,415メートルの高原リゾート地です。春から初夏にかけては芝桜まつりが開催され、山肌一面に広がるピンク色の花が訪れる人々を魅了します。夏は避暑地としてハイキングやキャンプ、冬にはスキーも楽しめるなど、年間を通じて多彩な自然体験が可能です。
