「誰が予想できただろうか」STVVが開幕から５戦無敗で暫定首位！ 好調ぶりにベルギーメディアは驚き「1988-89シーズン以来の出来事だ」
現地８月23日に開催されたベルギーリーグの第５節で、日本人７選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）がズルテ・ワレヘムと敵地で対戦した。
小久保玲央ブライアン、畑大雅、山本理仁、伊藤涼太郎がスタメン、谷口彰悟、松澤海斗、後藤啓介が途中出場したなったなか、STVVはスコアレスで迎えた72分、ボックス手前の右でボールを受けた山本が左足のミドルを決めて先制する。
さらに81分には伊藤の浮き球のパスに反応した後藤が見事なボレーシュートで追加点を奪い、２−０で快勝して３連勝を達成。開幕から５戦無敗とし、暫定で首位に浮上した。
ベルギーメディア『SPORZA』は、「シーズン前に誰がこれを予想できただろうか。リーグ首位のSTVVが今シーズンのハイライトであることは 間違いない。彼らは開幕から５試合で13ポイントを獲得した。これほど好調なスタートは、1988-89シーズン以来の出来事だ」と驚きをもって伝えている。
４連勝を目ざす次節は、29日に敵地でサークル・ブルージュと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】大型日本人FWがボレーで決めた２戦連発弾
