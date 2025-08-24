¸Å»Ô·û¼÷»á

¡¡¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¤¬£²£´Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿¿ÁêÊóÆ»¡¡¥Ð¥ó¥­¥·¥ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£°¦ÃÎ¸©Ë­ÌÀ»Ô¤¬¡¢Á´»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë»Å»ö¤ä³Ø½¬°Ê³°¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤Î¤Ï£±Æü£²»þ´Ö°ÊÆâ¤òÌÜ°Â¤È¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£

¡¡¾òÎã°Æ¤Ç¤Ï¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ä£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤ò£²»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯À©ÎÏ¤äÈ³Â§¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ü¹Ô¤Ï£±£°·î£±Æü¤òÍ½Äê¤À¡£

¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±»Ô¤Î¾®ÉâÀµÅµ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢²È¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¡£Á´½»Ì±¤¬¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î»È¤¤Êý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ä²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤¬¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤­¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¾òÎã°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¸Å»Ô»á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ê¾òÎã¤ò¹Í¤¨ÉÕ¤¯¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ¬¤Î°­¤µ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤¢¤­¤ì´é¡£

¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤âÍ¾²Ë¤È»Å»ö¤Ã¤Æ¡¢¸·Ì©¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤ÈÂ¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤â»Å»ö¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢ÀÚ¤êÊ¬¤±¤¬Æñ¤·¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤É¤³¤¬»Å»ö¡¢¤É¤³¤¬Í¾²Ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤·¡Ö¤½¤â¤½¤â»ÔÄ¹¤¬¡ØÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤¬¥¹¥Þ¥Û»È¤¤²á¤®¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤âÉÔÅÐ¹»¤¬°­¤¤¤Î¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ÎÍýÍ³¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©¤Ã¤ÆÏÃ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤ÎÌäÂê¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Î¤»¤¤¤Ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ã¤ÆÉý¹­¤¤»È¤¤Êý¤Ç¤­¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÊÙ¶¯¤â¤Ç¤­¤ë¤·¡¢Í·¤Ó¤â¤Ç¤­¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤òÊñ³çÅª¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ç¤¯¤¯¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¤²ò¤»¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦
²¾¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤¬°­¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤Î¿Í¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬²¿¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¸»ºÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£

¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£²£°Ç¯Á°¤À¤Ã¤¿¤é¥¬¥é¥±¡¼¤¬°­¼Ô¤Ë¤µ¤ì¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬°­¼Ô¤Ë¤µ¤ì¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤¬°­¼Ô¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò°­¼Ô¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÀÎ¤«¤é¤½¤ó¤ÊÀ¸»ºÅª¤Ë²æ¡¹¤ÏÀ¸¤­¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¿Í´Ö¤ÎÌäÂê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£