¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£±Àï¾ï³ê¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥«¥Ã¥×¡×¤ÎÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£³¹æÄú¡¦ÃæÅÄÍ¼µ®¤¬£±Ãå¡££²£°£²£±Ç¯£±£°·î¤Î¶ÍÀ¸°ÊÍè£³Ç¯£±£°¤«·î¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª£±¹æÄú¤Î¹âÅÄ¤Ò¤«¤ë¤Ï¥³¥ó¥Þ£°£²¤Î£Æ¤Ë»¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¡¡Á¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£µ×¡¹¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£¥Ô¥Ã¥È¤Ëµ¢Åê¤¹¤ë¤È£´Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿»Õ¾¢¡¦ÉÍÅÄ°¡Íýº»¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£»Õ¾¢¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤Ê¤é°ìÅÙ¡¢¥Ô¥Ã¥È¤ËÌá¤Ã¤Æµß½õÄú¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«¤é¤ÎÁà½Ä¤Ç¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ°¤ò¼ÀÁö¤¹¤ëà¥»¥ë¥Õ¡¦¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥óá¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¡Ö¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£µß½õÄú¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç²ó¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥È¤ÎÊý¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì½¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÎäÀÅÄÀÃå¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÅ¸¼¨¤Ç£Æ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥ê¥Ã¥È¼êÁ°¤ÇÊü¤ê¤Þ¤·¤¿¡££Ó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥ê¥Ã¥È¤ò±Û¤¨¤ë¤È¡¢£±£Í¤Ï¹âÅÄ¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ°®¤Ã¤Æ£²ÈÖ¼ê¤ËÉâ¾å¡£¤½¤Î¹âÅÄ¤¬£Æ¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¿¤áÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡Ö´ü½é¤á¡Ê£µ·î£±Æü¡Ë¤Î£Æ¤Ç£Ó¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¹Ô¤¯¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤¦Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È¡¢¤³¤Îµ×¡¹£Ö¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢µÕ½±¤ËÅ¾¤¸¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£