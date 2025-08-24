◆自動車レース ▽スーパーＧＴ第５戦「ＳＵＺＵＫＡ・ＧＴ３００ｋｍ ＲＡＣＥ」第２日（２４日、三重・鈴鹿サーキット＝１周５・８０７キロ）

ＧＴ５００クラスでは、ＮＩＳＭＯ（千代勝正、高星明誠組）が優勝した。モトゥール・オーテックＺが５２周で行われたレースを制した。

＊ ＊ ＊

今季全勝・トヨタの牙城を崩したのは、日産の象徴「２３」だった。千代は「みんなで取れた、全員でつかんだ優勝」を胸を張った。

２番手でスタート。ドライバーの技術が光ったレースでもあったが、ピットワークで優位に立ったレースでもあった。千代は「ピットワークはＮＩＳＭＯのお家芸」とキッパリ。「メカニックが１人病欠で、ベテランチーフの方に急遽変わった。大丈夫かなと思ったが、ブランクを感じさせなかった」とニヤリと笑った。

一方、優勝を誇りつつも、今大会はトヨタ・スープラ勢がサクセスウェートにより、本調子ではなかった事情も理解している。「２３号車は常に主役の１人じゃないといけない。休んでいる暇はない。この結果に１人１人が自信を持って、次に進んでいかないといけない」と気を引き締めた。