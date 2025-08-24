　２３日、北京・玉淵潭公園で撮影したブンチョウ。（北京＝新華社配信／郭連友）

　【新華社北京8月24日】中国北京市の玉淵潭公園で23日、ブンチョウをカメラに捉えた。

