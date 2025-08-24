ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 北京市内でブンチョウを撮影 北京市内でブンチョウを撮影 北京市内でブンチョウを撮影 2025年8月24日 19時29分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２３日、北京・玉淵潭公園で撮影したブンチョウ。（北京＝新華社配信／郭連友） 【新華社北京8月24日】中国北京市の玉淵潭公園で23日、ブンチョウをカメラに捉えた。 ２３日、北京・玉淵潭公園で撮影したブンチョウ。（北京＝新華社配信／郭連友） ２３日、北京・玉淵潭公園で撮影したブンチョウ。（北京＝新華社配信／郭連友） ２３日、北京・玉淵潭公園で撮影したブンチョウ。（北京＝新華社配信／郭連友） ２３日、北京・玉淵潭公園で撮影したブンチョウ。（北京＝新華社配信／郭連友） ２３日、北京・玉淵潭公園で撮影したブンチョウ。（北京＝新華社配信／郭連友） ２３日、北京・玉淵潭公園で撮影したブンチョウ。（北京＝新華社配信／郭連友） ２３日、北京・玉淵潭公園で撮影したブンチョウ。（北京＝新華社配信／郭連友） ２３日、北京・玉淵潭公園で撮影したブンチョウ。（北京＝新華社配信／郭連友） ２３日、北京・玉淵潭公園で撮影したブンチョウ。（北京＝新華社配信／郭連友） ２３日、北京・玉淵潭公園で撮影したブンチョウ。（北京＝新華社配信／郭連友） リンクをコピーする みんなの感想は？