MAZZELによる全国ツアー＜MAZZEL 2nd One Man Tour 2025 “Royal Straight Flush”＞のツアーファイナル公演が8月23日(土)、24日(日)東京・有明アリーナにて開催され、無料生配信された一部のライブ映像がアーカイブ配信されることが決定した。

1st EP盤「Royal Straight Flush」発売記念として行われた本ツアーは、ファイナル2日間で２万人のMUZE（ミューズ：ファンの総称）を魅了。24日(日)公演では本編の一部がMAZZEL Official YouTubeチャンネルにて無料生配信されていた。

アーカイブ配信はMAZZEL Official YouTubeチャンネルにて8月25日(月)17:30からスタートし、8月31日（日）23:59までの期間限定公開となる。

MAZZELは最新曲「DANGER」の配信が8月18日(月)よりスタートし、現在ミュージックビデオも公開中。

Digital Single「DANGER」

2025年8月18日（月）配信スタート

