CLASS SEVENが、10月20日に1sシングル「miss you」をリリースすることを発表した。さらに、本日19時30分より、TOBE OFFICIAL STOREにて予約受付が開始となった。

本作は、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリースとなり、発売情報の解禁とあわせて、ジャケットワーク・収録内容・特典内容も一挙公開された。

▲初回生産限定盤A

▲初回生産限定盤B

▲通常盤

初回生産限定盤Aと初回生産限定盤Bには全3曲、通常盤には全4曲を収録。Blu-rayには、「miss you」MVの他、初回生産限定盤Aには、『miss you (Music Video) Behind The Scenes』が、初回生産限定盤Bには、『miss you CD Jacket / Booklet Behind The Scenes』が収録されている。

CLASS SEVENの記念すべき1stシングル「miss you」の3形態まとめ買い特典として、「クリアマルチケース (“miss you” blue ver.)」、「クリアマルチケース (“Marmalade” Orange ver.)」、「クリアマルチケース (“ZAWAMEKI” GREEN ver.)」の3種類から選べるクリアマルチケースが付属となり、さらに、8月31日21時59分までに「3形態まとめ買い特典付」を予約すると、先行予約特典の「オリジナルクリアステッカー」が付属することも発表された。

さらに、1stシングル「miss you」のリリースを記念して、東京・大阪の2会場でリリースイベントの開催が決定した。初回生産限定盤A、初回生産限定盤Bに封入される「イベント参加券」1枚につき、特典会に1回参加でき、「イベント参加券」を持っていれば、誰でも参加可能のリリースイベントとのことだ。

◾️1stシングル「miss you」

2025年10月20日（月）発売

予約：https://tobe-store.jp/pages/miss-you

配信：https://tobe-music.lnk.to/missyou ◆初回生産限定盤A（CD+Blu-ray）

￥1,870（税込）/ TBCT0766X

○商品仕様

スリーブジャケット仕様 (Type A) / 16P歌詞ブックレット (Type A)

○Blu-ray収録内容

01.miss you (Official Music Video)

02.miss you (Official Music Video) Behind The Scenes封入特典：イベント参加券 (1枚)

○CD収録内容

01.miss you

02.White Love

03.Eyes to Eyes ◆初回生産限定盤B（CD+Blu-ray）

￥1,870（税込）/ TBCT0767X

○商品仕様

スリーブジャケット仕様 (Type B) / 16P歌詞ブックレット (Type B)

○Blu-ray収録内容

01.miss you (Official Music Video)

02.miss you CD Jacket / Booklet Behind The Scenes封入特典：イベント参加券 (1枚)

○CD収録内容

01.miss you

02.White Love

03.ZAWAMEKI ◆通常盤（CD）

￥1,320（税込）/ TBCT0768

○商品仕様

12P歌詞ブックレット

○CD収録内容

01.miss you

02.White Love

03.Endless Story

04.Marmalade Romance ◆3形態まとめ買い特典

初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤を《3形態まとめ買い特典付》ページからご予約で【3種類から選べるクリアマルチケース】をプレゼント。 ◆先行予約特典

受付期間：8月24日（日）19:30 〜 8月31日（日）21:59

特典内容：オリジナルクリアステッカー

※上記期間内に《3形態まとめ買い特典付》ページからご予約いただいた方が対象となります。 ◆リリースイベント情報

イベント内容：特典会（握手会）※トーク・ミニライブはございません。握手会のみとなります。

出演メンバー：CLASS SEVEN（大東立樹・郄野秀侑・高田憐・近藤大海・横田大雅・星慧音・中澤漣） ・大阪会場

日時：10月25日（土）大阪市内某所

・東京会場

日時：10月26日（日）都内某所 ・対象商品

1stシングル「miss you」

初回生産限定盤A [CD+Blu-ray] \1,870（税込）/ TBCT0766X

初回生産限定盤B [CD+Blu-ray] \1,870(（税込）/ TBCT0767X ・イベント参加方法

対象商品に封入されている【イベント参加券】1枚につき1回、メンバー全員と握手ができるリリースイベントにご参加いただけます。

※リリースイベントに参加ご希望の方は、2025年9月28日(日)21:59までにご予約が必要です。【イベント参加券】は10月20日の発売日に商品と合わせてお届けいたします。

※【イベント参加券】をお持ちの方は皆さまご参加いただけます。

※＜3形態まとめ買い特典付＞の商品をご購入いただくと【イベント参加券】が2枚封入されています。

※続報はTOBE OFFICIAL STORE、CLASS SEVEN公式サイトでお知らせいたします。