日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」が２４日に放送された。

ＥＸＩＴ・兼近大樹、俳優・満島真之介が俳優・志尊淳をゲストに招き、神奈川県・清川村を満喫した。

道中、志尊は２０２３年に大手事務所から独立したことを回想。「楽しいなっていう部分と、切羽詰まる感じが両方起きてる感じっていうか。もう３０歳だみたいな。今年はもう３０歳だからって、応援してくれてるファンのみんなに楽しんでもらいたいからって２クール連続でドラマやって、今月もＮｅｔｆｌｉｘでドラマあって。イベントあって２４時間テレビあって。ファンに感謝する年にして、今年はもう休まないって決めて走ってるんですけど」と現在の心境を明かした。

つづけて「独立したら、なおさらマネジメントをしてもらう部分も、やっぱり自分で考えなきゃいけない部分もあるじゃないですか。主観が入りすぎても良くないし。だから、一番は本当に熱量を高くオファーしてくれている人とか。立ち位置とか関係なく応えたいっていう気持ちになるんですよね。『この役は志尊くんしかいないから話に来ました』って言ってもらえるのが一番ありがたいんで」と話していた。