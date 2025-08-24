松室政哉の最新曲「渚のメイキャップ」のミュージックビデオが公開された。

本作は松室政哉が監督を務め、気鋭の映像クリエイター小林来維が撮影＆編集を担当。主演に“ネオ昭和”を掲げて活動するインフルエンサー・アーティストの阪田マリンを迎え、誰もが「夏」に感じる期待感とほんの少しの寂寥感を存分に味わえる、どこか懐かしくも新しい作品となっている。

9月3日(水)には同楽曲も収録された4thアルバム『Singin’ in the Yellow』がリリースされる。今作は松室が2025年の音楽活動の指針としている「ハッピー・多幸感」をテーマに、編曲から演奏・歌唱に至るまでのほとんどの作業を自身で行う“DIYスタイル”で制作され、荒々しさもありながら松室のポップネスがこれまで以上に前面に押し出されたカラフルなアルバムとなっている。

松室政哉はこの4thアルバムをひっさげ、11月29日(土)にはバンド編成ワンマンライブ＜Matsumuro Seiya Live 2025 “Singin’in the Yellow”＞を東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて開催する。

Digital Single「渚のメイキャップ」

2025.8.6 Digital Release

https://SeiyaMatsumuro.lnk.to/nagisanomakeup

4th Album『Singin’ in the Yellow』

2025.9.3 Release

CD+DVD(UMCA-10162：\5,830 (tax in)

https://SeiyaMatsumuro.lnk.to/sity (CD)

1.未来ある馬鹿者からのセイハロー

2.渚のメイキャップ

3.ふたりよがり feat.金木和也

4.コンバート

5.うるう

6.人生はロマネスクさ

7.ゆとりましょう

8.Singin’ in the Yellow

9.世界中を敵に回しちゃうな

10.夢の跡 (DVD)

Matsumuro Seiya Live 2025 “LABORATORY”

2025.2.15 東京・KMAパラダイスホール

・Rewrite

・ホットミルク

・一縷(オリジナル：井上苑子)

・春のうちに

・Inner Lights(オリジナル：The Songbards)

・ずっと、星。(オリジナル：岸本ゆめの)

・ラ・タ・タ 〜すべてはフィーリング〜

・葛飾ラプソディー(オリジナル：堂島孝平)

・Breathing

・Back To The Funk(オリジナル：BRADIO)

・LOVEなシーン

・My Sweet Darlin'(オリジナル：矢井田 瞳)

・Life is Beautiful

・星屑箱

・フレンチブルドッグ

・人生はロマネスクさ

＜Matsumuro Seiya Live 2025 “Singin’in the Yellow”＞

2025年11月29日(土)東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

OPEN / START：16:00 / 17:00 出演：松室政哉

バンドメンバー：後日発表 [チケット]

価格：全席指定 \6,000 / 当日 \6,500 (共に税込)

※別途ドリンク代(\600)必要。

※小学生以上の方はチケットが必要となります。

※未就学児童は保護者の膝上観覧可能ですが、周りのお客様の迷惑にならないようご注意ください。(お席が必要な場合は有料となります)

※お一人様4枚まで ・一般発売

販売期間：6月28日(土)10:00〜11月28日(金)23:59

イープラス：https://eplus.jp/matsumuroseiya/

