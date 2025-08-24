仙台vs千葉 スタメン発表
[8.24 J2第27節](ユアスタ)
※19:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 25 真瀬拓海
DF 44 井上詩音
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
FW 47 荒木駿太
FW 59 小林心
控え
GK 21 梅田陸空
DF 2 高田椋汰
DF 42 石井隼太
MF 6 松井蓮之
MF 17 工藤蒼生
MF 32 山内日向汰
FW 9 エロン
FW 48 中田有祐
FW 99 宮崎鴻
監督
森山佳郎
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 24 鳥海晃司
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 6 エドゥアルド
MF 14 椿直起
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 呉屋大翔
FW 39 森海渡
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
DF 26 植田悠太
MF 10 横山暁之
MF 18 杉山直宏
MF 44 品田愛斗
FW 99 デリキ
監督
小林慶行
