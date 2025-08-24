フジテレビ系アニメ「サザエさん」が24日に放送され、「祝！万博開催スペシャル」として1970年6月14日に放送の「サザエ再び万博に行く」と、「サザエ再び万博に行く」として開催中の大阪・関西万博を訪れる様子が放送された。

新作の現代版では、女優の藤原紀香と歌舞伎俳優の片岡愛之助夫妻も本人役で登場。

「日本館」の名誉館長を務めている藤原がサザエたちを案内したり、夫婦で食事する光景なども。

藤原の美貌に、波平、マスオ、カツオが見とれたり、サザエが「どんな美容法をなさっているんですか？」などと聞く場面もあった。

ネットでは「サザエさん、藤原紀香にアテンドしてもろて日本館うらやましい」「まさかの藤原紀香さんと片岡愛之助さんがフードコート宴で揃うとは」「藤原紀香と片岡愛之助、声まで本人やった」「藤原紀香さんも片岡愛之助さんも、オモロすぎる」などの声。

また、サザエさんのアニメの公式サイトでは、波平の年齢が「54歳」、フネの年齢が「50ン歳」となっており、藤原も54歳なことにネットでは「藤原紀香(54歳)磯野フネ(50ン歳)」「フネさんと藤原紀香って同い年ぐらい？」「藤原紀香と波平が同じ54歳と知って驚きしかない…」「藤原紀香 実は波平と同い年54歳」などと驚きの声も上がっていた。