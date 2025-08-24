フジテレビ系アニメ「サザエさん」が24日に放送され、「祝！万博開催スペシャル」として1970年6月14日に放送の「サザエ再び万博に行く」と、「サザエ再び万博に行く」として開催中の大阪・関西万博を訪れる様子が放送された。

サザエさん一家が1970年に開催された大阪万博を訪問したサザエたちは、太陽の塔の前で写真を撮ったり、今よりヤンチャな様子のタラオの様子が描かれている。

55年前のサザエさんの映像にネットでは「1970年と2025年時空を超えてどちらの万博にも行っているサザエさん」「1970年の万博と今年の万博、どちらも同じ年齢で行ってる さすがサザエさん」「1970年Ver.はさすがに見たことなかったからとても貴重だわ」「今と作風が違って良さがある」「3世代で2つの万博行けてるのはサザエさん一家だけやろけど」などの声が多く上がっている。

また、サザエさん役の加藤みどり以外、全員声優が変わっていることから「過去のキャストのクレジット、不覚にも感動した」の声や、「1970年のタラちゃんがヤンチャ」「サザエさん、1970年と2025年では口紅の付け方が違ったね」「予約難易度高いところ回ってるなぁ！」などの声も寄せられていた。