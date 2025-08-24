CLASS SEVENが、1stシングル『miss you』を10月20日にリリース。また、本日8月24日よりTOBE OFFICIAL STOREにて予約受付が開始となった。

本作は、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリースとなり、ジャケットワーク、収録内容、特典内容も一挙公開。初回生産限定盤Aと初回生産限定盤Bには全3曲、通常盤には全4曲が収録され、Blu-rayには「miss you」MVのほか、初回生産限定盤Aには『miss you (Music Video) Behind The Scenes』が、初回生産限定盤Bには『miss you CD Jacket / Booklet Behind The Scenes』が収められる。

また、本作の3形態まとめ買い特典として、3種類から選べるクリアマルチケースや、8月31日21時59分までに“3形態まとめ買い特典付”を予約すると、先行予約特典のオリジナルクリアステッカーが付属する。

さらに、本作のリリースを記念して、東京、大阪の2会場で初のリリースイベントを開催。初回生産限定盤A、初回生産限定盤Bに封入される“イベント参加券”1枚につき、特典会に1回参加でき、参加券を所持していれば誰でも参加可能となる。続報はTOBE公式ストアやCLASS SEVEN公式サイトにて。

（文＝リアルサウンド編集部）