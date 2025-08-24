フェラン・トーレスとフリック監督のやり取りが話題

スペイン1部バルセロナは現地時間8月23日に行われたラ・リーガ第2節でレバンテに3-2で勝利した。

この試合の一場面がSNS上で話題となっている。

前半15分に先制されたバルセロナは、前半アディショナルタイム（AT）7分にも、PKから失点を喫して0-2のビハインドでハーフタイムを迎えた。後半、反撃に転じたバルセロナは、後半4分にMFペドリのゴールで1点差にすると、その3分後にはFWハフィーニャのパスからFWフェラン・トーレスがボレーシュートを決めて同点に追いついた。

勝ち越したいバルセロナは、後半AT1分にラミン・ヤマルのパスから相手のオウンゴールを誘発。これが決勝点となって3-2で勝利している。

そんな試合のなかから、「U-NEXT」は試合中のある一幕を切り取った。バルサの2点目を挙げたフェラン・トーレスが、ベンチ前でハンジ・フリック監督に近寄ると、左手で指揮官の右の眉をなぞったのだ。奇妙な行動に戸惑った表情を見せたフリック監督だが、選手の謎行動に大笑いしながら背中を叩いて、プレーに戻るように促した。

チームの雰囲気の良さが感じ取れるシーンに、「なんやねんこれ笑」「おもろ過ぎる」「元気出た」「乙女フリックかわいい」「イチャイチャかわいい」「急に胸キュン行動しちゃうフェランとドキドキが止まらないフリック」「おもろすぎる」「イチャイチャすな」「バルサ来てからのフリック可愛すぎる」「この顔は完全にフェランの術中」「選手との関係性が垣間見えて好き」「今年見た動画で一番ドキドキしてキュンとなった」といった声が寄せられた。また、実況も「これは何をしているシーンでしょう」と言及していた。（FOOTBALL ZONE編集部）