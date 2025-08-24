“TOBEからデビュー”CLASS SEVEN「miss you」CDリリース決定 東京・大阪で初のイベントも開催
【モデルプレス＝2025/08/24】「TOBE」から令和7年7月7日に配信デビューした7人組男性グループCLASS SEVENが、10月20日に1st Single「miss you」のCDリリースが決定。発売を記念し、東京・大阪の2会場でグループ初となるイベントを開催することも発表された。
【写真】「TOBE」所属グループ、白スーツ姿の1stシングルジャケ写
8月24日19時30分より、TOBE OFFICIAL STOREにて予約受付が開始された同曲は、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリースとなり、発売情報の解禁とあわせて、ジャケットワーク・収録内容・特典内容も一挙公開。初回生産限定盤Aと初回生産限定盤Bには全3曲、通常盤には全4曲を収録。Blu-rayには、「miss you」Music Videoの他、初回生産限定盤Aには、「miss you（Music Video）Behind The Scenes」が、初回生産限定盤Bには、「miss you CD Jacket／Booklet Behind The Scenes」が収録されている。
また、3形態まとめ買い特典として、【クリアマルチケース（“miss you” blue ver.）】、【クリアマルチケース（“Marmalade” Orange ver.）】、【クリアマルチケース（“ZAWAMEKI” GREEN ver.）】の3種類から選べるクリアマルチケースが付属。さらに、8月31日21時59分までに3形態まとめ買い特典付を予約した人には、先行予約特典の「オリジナルクリアステッカー」が付属となる。
さらに、リリースを記念し東京・大阪の2会場でCLASS SEVEN初のリリースイベントの開催が決定。初回生産限定盤A、初回生産限定盤Bに封入される【イベント参加券】1枚につき、特典会に1回参加でき、【イベント参加券】を持っている人であれば誰でも参加可能となる。（modelpress編集部）
・イベント内容：特典会（握手会）
出演メンバー：CLASS SEVEN（大東立樹・高野秀侑※「高」は正式には「はしごだか」・高田憐・近藤大海・横田大雅・星慧音・中澤漣）
・大阪会場
日時：10月25日（土）
会場：大阪・大阪市内某所
・東京会場
日時：10月26日（日）
会場：東京・都内某所
・対象商品
10月20日（月）発売
CLASS SEVEN 1st Single「miss you」
・初回生産限定盤A［CD+Blu-ray］
・初回生産限定盤B［CD+Blu-ray］
タイトル：miss you
発売日：10月20日（月）
【初回生産限定盤A ＜CD+Blu-ray＞】
■商品仕様
スリーブジャケット仕様（Type A）／16P歌詞ブックレット（Type A）
封入特典：イベント参加券（1枚）
■収録内容
CD
01. miss you
02. White Love
03. Eyes to Eyes
Blu-ray
01. miss you（Official Music Video）
02. miss you（Official Music Video）Behind The Scenes
【初回生産限定盤B ＜CD+Blu-ray＞】
■商品仕様
スリーブジャケット仕様（Type B）／16P歌詞ブックレット（Type B）
封入特典：イベント参加券 （1枚）
■収録内容
CD
01. miss you
02. White Love
03. ZAWAMEKI
Blu-ray
01. miss you（Official Music Video）
02. miss you CD Jacket／Booklet Behind The Scenes
【通常盤 ＜CD＞】
■商品仕様
12P歌詞ブックレット
■収録内容
CD
01. miss you
02. White Love
03. Endless Story
04. Marmalade Romance
