Snow Manが8月23日にタイ・バンコクのインパクト・チャレンジャー・ホール1～3で開催の『Summer Sonic Bangkok 2025』に出演した。メンバーのラウールがステージ裏でのオフショットを自身のInstagramに公開している。

（関連：【画像】ラウール、バンコクで王子様過ぎる衣装）

Snow Manが大型音楽フェスに出演するのは今回が初めてとなる。ラウールは「I found a new stage drink in Bangkok!（バンコクで新しいステージドリンクを見つけました！）」「ฉันดีใจที่ได้พบคุณ（あなたに会えて嬉しい）」と綴り、王子様のようなステージ衣装を着てココナッツジュースを飲む姿をアップ。愛らしく微笑み、ピースサインを決めるショットもある。 コメント欄には「バンコクに王子様爆誕」「こんなにココナッツがしっくりくるのすごい」といったファンからの声が寄せられている。

また、ラウールは23日にアメリカ・ラスベガスに訪れた際のショットをInstagramに公開。「I got a plane in Vegas lol.（ラスベガスで飛行機を手に入れた笑）」と飛行機に乗る写真を冗談混じりにアップしながら、バックストリート・ボーイズとの記念写真もポストしている。

（文=リアルサウンド編集部）