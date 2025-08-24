MAZZEL全国ツアー、影ナレは意外な人気タレントだった「もうちょっと縁深い人なのかなとがっかりさせてしまったかもしれません」【Royal Straight Flush】
【モデルプレス＝2025/08/24】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が8月23日、『MAZZEL 2nd One Man Tour 2025 “Royal Straight Flush”』有明アリーナ公演を開催。同ツアーの影ナレーションを務めていた人物の正体が明らかとなった。
【写真】「君がトクベツ」大橋和也・NAOYAら劇中アイドルのパフォーマンス
ライブ中盤、メンバーの衣装チェンジ・ステージ転換の際にはミニコーナーとして、ナレーターが「MAZZELのことをどれだけ分かっているかクイズを出題しよう」とクイズコーナーを展開。RANからの問題「SEITOが前髪を最初から最後まで下ろしていた公演は？（答え：B．香川）」、EIKIからの問題「KAIRYUから見たEIKIの好きなところはどこでしょう？（答え：C．色々全部）」、RYUKIからの問題「ツアー中にホテルで気づいたらTAKUTOが目の前にいました。どんな顔をしていたでしょう？（答え：A．顔を覗き込んで笑っていた）」、KAIRYUからの問題「ツアー期間中に公開された『壊れかけのRadio』を聴いてNAOYAは何と褒めてくれてくれたでしょう？（答え：C．人間の中で1番上手い」と、メンバーから別のメンバーに関する問題が出題され、メンバー同士の仲睦まじい様子が明らかとなっていた。
するとその後のMCで、KAIRYU（カイリュウ）が「ついに最終公演で言っていいですか。1公演目からクイズしてたじゃないですか。それ誰が声やっていたか気になることなかった？」とMUZE（MAZZELのファンネーム）に問いかけると、会場のスクリーンにアルコ＆ピースの平子祐希が映り、意外な人物に客席からは驚きの声が上がった。
ビデオメッセージで、平子は「MUZEの皆さんからすると、もうちょっと縁深い人なのかなとがっかりさせてしまったかもしれませんが、MAZZELの皆さんとはですね、去年かな、ちょっと特殊な謎解きという舞台で共演をさせていただきました」と2024年に開催された推理力を競うミステリープロジェクト『AGASA』での共演を振り返り「ファンの皆さんの前だから言うわけではないんですが、正直ちょっと難しい舞台だったんですね。アドリブがあったり道筋があったり色んな立ち振る舞いが珍しい舞台だったんですけど、まあMAZZELが評判良くて」と関係者をはじめ、舞台観劇に慣れている観客まで魅了していたと絶賛。「なので私もこうしてまた皆さんとお仕事をご一緒できて携わることができて非常に光栄でございます。またなんかあったらください。ズッポリと深く付き合っていきたいなと思っています。社長見ていますか？お願いします」と「BMSG」代表のSKY-HIにも呼びかけ、会場を盛り上げていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「君がトクベツ」大橋和也・NAOYAら劇中アイドルのパフォーマンス
◆MAZZEL、ツアー影ナレ務めた人気芸人が明らかに
ライブ中盤、メンバーの衣装チェンジ・ステージ転換の際にはミニコーナーとして、ナレーターが「MAZZELのことをどれだけ分かっているかクイズを出題しよう」とクイズコーナーを展開。RANからの問題「SEITOが前髪を最初から最後まで下ろしていた公演は？（答え：B．香川）」、EIKIからの問題「KAIRYUから見たEIKIの好きなところはどこでしょう？（答え：C．色々全部）」、RYUKIからの問題「ツアー中にホテルで気づいたらTAKUTOが目の前にいました。どんな顔をしていたでしょう？（答え：A．顔を覗き込んで笑っていた）」、KAIRYUからの問題「ツアー期間中に公開された『壊れかけのRadio』を聴いてNAOYAは何と褒めてくれてくれたでしょう？（答え：C．人間の中で1番上手い」と、メンバーから別のメンバーに関する問題が出題され、メンバー同士の仲睦まじい様子が明らかとなっていた。
ビデオメッセージで、平子は「MUZEの皆さんからすると、もうちょっと縁深い人なのかなとがっかりさせてしまったかもしれませんが、MAZZELの皆さんとはですね、去年かな、ちょっと特殊な謎解きという舞台で共演をさせていただきました」と2024年に開催された推理力を競うミステリープロジェクト『AGASA』での共演を振り返り「ファンの皆さんの前だから言うわけではないんですが、正直ちょっと難しい舞台だったんですね。アドリブがあったり道筋があったり色んな立ち振る舞いが珍しい舞台だったんですけど、まあMAZZELが評判良くて」と関係者をはじめ、舞台観劇に慣れている観客まで魅了していたと絶賛。「なので私もこうしてまた皆さんとお仕事をご一緒できて携わることができて非常に光栄でございます。またなんかあったらください。ズッポリと深く付き合っていきたいなと思っています。社長見ていますか？お願いします」と「BMSG」代表のSKY-HIにも呼びかけ、会場を盛り上げていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】