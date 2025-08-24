MAZZEL・RAN、誕生日迎えSKY-HIサプライズ祝福 舞台上で誕プレ手渡し＆即着用「RANとMAZZELなら世界を変えられる」【Royal Straight Flush】
【モデルプレス＝2025/08/24】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が8月23日、『MAZZEL 2nd One Man Tour 2025 “Royal Straight Flush”』有明アリーナ公演を開催。メンバー・RAN（ラン）が23歳の誕生日を迎え、SKY-HIがサプライズで駆けつけた。
【写真】「君がトクベツ」大橋和也・NAOYAら劇中アイドルのパフォーマンス
影ナレーションを務めていたアルコ＆ピースの平子祐希からのビデオメッセージ後、TAKUTO（タクト）の「さっきスタッフさんから聞いた話だともう1本映像あるって…。それも観てみたいけどいいですかね？」という呼びかけで再びスクリーンには平子の姿が。「会場にお越しのMUZEの皆さん。皆さんはもちろん今日が何の日かご存知ですよね」「非常に大切な人物の大切な記念日なわけでございます。ということで、RANお誕生日おめでとうございます！」とRANの誕生日を祝福し、会場全体が拍手と歓声に包まれていた。
すると、バースデーソングのオルゴールの音色に合わせ、誕生日ケーキを持った「BMSG」代表・SKY-HIが舞台裏からサプライズ登場し、直接RANにケーキを手渡しすると「所属アーティストのライブにこういう出方したの初めてかも」とにっこり。RANは「嬉しい！」と喜びを溢れさせ、メンバーも「お前すごいな！」「いいなー！」「RANやからね」と興奮冷めやらぬ様子だった。さらに、SKY-HIは舞台上で「誕生日プレゼント」と黒の紙袋も手渡し、中には背中の変形デザインがスタイリッシュなデニムのジャケットが。すぐさま、RANはそれまで着ていた衣装を脱ぎ、ジャケットを羽織ると自慢げにMUZEにお披露目した。
KAIRYUが「社長じゃあ衣装回収しておいてもらってもいいですか？ゴミもいいですか？」とふざけて依頼すると、SKY-HIは紙袋などを回収したほか、RANがデニムジャケットを着用中には衣装を預かったり、再度衣装を着用する際には脱ぎ着を手伝ったりと気遣いを見せる場面も。RANの地元である熊本県のゆるキャラ・くまモンや幼少期のあどけないRANの写真などがあしらわれた愛の詰まったデザインの誕生日ケーキを持ったRANを囲むようにSKY-HIとMAZZELのメンバー合わせて9人で記念撮影をすると、SKY-HIは「RANとMAZZELなら世界を変えられると思うので、この後も残り頑張ってください！」と絶大な信頼を寄せ、ステージを去った。
RANはサプライズ祝福を受け「こんな時間を割いてもらってありがとうございます！こんなこともあるんだね…」と感激。「僕も23歳になりました。この事務所に携わることになったのは18なんですけど、なんと僕が20歳の誕生日を迎えた時、8月23日、3年前の今日も皆に祝ってもらって。大阪合宿」と3年前はオーディション番組『MISSIONx2』の最中にお祝いしてもらったと振り返った。改めて「こんな形でこんなMUZEの皆の前で祝ってもらう日が来るなんて思ってもいませんでした。こんなに大きくなれたのも、社長を含め『BMSG』のスタッフの皆さん、関係者の皆さん、そして何よりメンバーがいてくれて今の自分がいるので、23歳になりましたけどこれからもどうぞよろしくお願いします！」と感謝し、深々と礼。「以上、RANでした！」と言い、帰ろうとするところをメンバーに止められるという微笑ましい姿で笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
