ふいに脇の下が痛くなると重い病気なのではないか、と心配になりますよね。ここでは、Medical DOC監修医が考えられる病気などを紹介します。

※この記事はMedical DOCにて『脇の下痛みで考えられる病気･原因は？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

医師、医学博士。2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。

脇の下が痛い症状が特徴的な病気・疾患・怪我

リンパ節のウイルス・細菌感染

腋の下には腋窩（えきか）リンパ節と呼ばれるリンパ節があります。腋窩リンパ節にウイルスや細菌が感染すると炎症が起こり「リンパ節炎」と呼ばれます。

軽いリンパ節炎であれば数日で自然軽快しますが、なかには長期間症状が持続したり、悪化したりするものがあります。また、細菌感染の場合は抗生剤が必要になることがあります。

リンパ節のみの症状がある場合は、まず内科を受診して相談するといいでしょう。

皮膚・神経などの感染や腫れ

​​皮膚神経などの感染や腫れがみられる代表的な病気には「粉瘤（ふんりゅう）」が挙げられます。粉瘤は毛穴の周辺に細菌感染が起こって、感染した場所が腫れて痛みを生じます。

粉瘤は良性のできものですが、一旦症状がよくなっても粉瘤自体を摘出しないと再発して同じ症状がみられますので手術が必要になります。

その他に脂肪腫と呼ばれる良性の脂肪の腫瘍が原因のこともあります。

脇の下の皮膚が腫れて痛みが生じる場合は皮膚科への受診が勧められます。

肩関節周囲炎

肩関節周囲炎では、肩関節部数編に炎症が生じ、痛みと運動制限といった症状が出現します。50歳代に多く見られることから五十肩と呼ばれることもあります。

治療は内服・外用薬・注射といった薬物療法やリハビリなどを行います。重症の場合は、手術療法も考慮されます。

肩周りの痛みを伴う時は整形外科を受診するといいでしょう。

腱板損傷

腱板損傷とは、肩周りの4つの筋肉（棘上筋、棘下筋、肩甲下筋、小円筋）からなる腱板が傷ついた状態のことをいいます。

腱板損傷では肩から腕にかけての痛みや、腕があがらないといった症状が現れます。

人によっては日常生活に支障を来すほどの痛みを訴える方もいます。

多くの場合、消炎鎮痛薬の使用や安静にすることで経過をみます。痛みの程度によって、ステロイド薬の注射をすることもあります。

他には、リハビリを行うこともあります。重症の場合は手術療法も考慮されます。

肩関節周囲炎と同様に肩周りの痛みを伴う時は整形外科を受診するといいでしょう。

頸椎の異常

頚椎とはくびにある7つの骨のことをいいます。

頚椎は年齢とともに頸椎の間の椎間板が徐々に老化していき弾力性がなくなったり、ひびが入ったりします。これは通常みられることでありますが、程度が強いと神経を圧迫して痛みやしびれといった症状が出現します。

通常は頚や手などに症状がみられますが、脇の下の痛みが現れることもあります。

頸椎の異常の場合は原因によりますが、一般的には保存療法（頚椎カラーを用いた装具療法、痛み止めなどの薬物療法）を用います。また温熱治療や牽引治療などを行うこともあります。痛みの程度が強い場合は麻酔科医による神経ブロックを行うことがあります。

頸椎の異常の場合が疑われる場合はまず整形外科を受診することをお勧めします。

肋間神経痛

文字通り、肋間神経が痛む症状のことを肋間神経痛といいます。肋間神経は肋骨に沿って走っている神経のことを指しますが、原因はさまざまで明らかな原因がないものもあります。

肋間神経痛の原因は肋骨や骨・脊椎に異常のある場合と皮疹を伴う帯状疱疹が有名です。

治療は消炎鎮痛薬の内服、リハビリなどの運動療法、抗ウイルス薬の投与、麻酔科による神経ブロックなど多岐にわたり、原因によって異なります。そのためしっかりと診断することが重要です。

肋骨に沿った痛みがある場合はまず整形外科に相談するといいでしょう。もし痛みに加えて皮疹がある場合は帯状疱疹の可能性があるので皮膚科へ相談しましょう。

野球肩

野球肩はボールを投げる動作に伴って肩関節周辺に痛みを感じる状態のことをいいます。変なフォームで投げ続けたり、過度な投球動作に関連して生じるといわれています。

治療はまず、数週間から数か月の投球中止によって安静を図ります。その他にリハビリ、ヒアルロン酸やステロイドの注射を行うこともあります。

このような保存療法でも改善に乏しい場合は手術療法を行うことがあります。

普段野球などのスポーツを行っている方であれば脇の下の痛みが野球肩による可能性も考えられます。このような場合はまず整形外科を受診するといいでしょう。

妊娠中や産後、授乳時、生理前～生理中に現れる脇の下が痛い症状は放置NG！女性特有の病気や原因

腋窩リンパ節は乳腺炎や乳癌などの乳房の疾患で腫れやすいリンパ節であり、疾患を発見するきっかけになることもあります。乳癌などの悪性疾患によるリンパ節腫脹では痛みを伴うことは少ないのですが、大きくなると痛みを伴うこともあるため、乳癌なども含めて紹介します。

乳腺炎

乳腺炎は、乳汁のうっ滞などで乳腺に炎症が起きる疾患です。乳房の痛み、しこりなどが主な症状ですが、炎症が波及して腋窩リンパ節が腫れて痛むことがあります。また、腋窩に副乳がみられることもあり、授乳の際に腫れて痛むことがあります。

緊急性はなく、搾乳などで乳汁のうっ滞を避けて、アセトアミノフェンや局所の冷却などを行って経過観察可能です。症状が改善しない場合には産婦人科を受診してください。

乳癌（乳がん）

乳がんは、乳房にできる悪性腫瘍で、痛みのないしこりで気づかれることが多い病気です。腫瘍が大きくなると腋窩のリンパ節に転移してその後に全身に転移することが多く、乳房にしこりがあり、腋窩リンパ節も腫れている場合にはすぐに産婦人科への受診が必要です。腋窩リンパ節の腫脹も痛みが無いことが多いのですが、腫脹が大きくなると痛みを伴うことがあります。

「脇の下の痛み」から考えられる病気と特徴

脇の下が痛い症状で医師が考えられる病気は17個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedicalDOCの解説記事をご覧ください。

関連する病気

肋間神経痛帯状疱疹肋骨骨折

筋肉痛

胸郭出口症候群

ウイルス感染症

細菌感染症

乳腺炎菊池病

乳癌

悪性リンパ腫胸膜炎気胸

肺膿瘍

毛嚢炎

せつ

まとめ

蜂窩織炎

脇の下の痛みのみでは緊急性の高い疾患はありませんが、急性心筋梗塞のような脇の下の痛みを症状の一つとする緊急疾患や、しこりがあれば乳がんのような精査が必要な場合もあります。

症状が１週間以上持続する場合には治療が必要な疾患があることが多いので、医療機関を受診するようにしましょう。