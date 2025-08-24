◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 武居由樹―クリスチャン・メディナ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 高田勇仁―松本流星（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝に挑戦するＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝が２４日、羽田空港着の航空機で来日。「必ず見ごたえのある試合になると約束する。９月１４日は、どちらがよりハードなトレーニングを積んできたかが分かると思う。ボクシングは前もって予測することができない。一発のパンチが世界を変えてしまうこともあり得る」と番狂わせへ自信をのぞかせた。

アフマダリエフ陣営５人は、全員が医療用マスクを着用して到着ロビーに姿を見せた。試合３週間前の異例の早期来日について、アフマダリエフは「時差解消というのが第１の目的だが、日本は初めてなので街とかも見てみたいなと思った。私自身がとても日本が好きで、日本ではスポーツがとても人気あると聞いている。とても楽しみにして、少し早く来てみた」と説明した。

井上戦に備え、米カリフォルニア州パームスプリングスでキャンプを敢行。５月に米ネバダ州ラスベガスで井上に挑戦しダウンを奪うも８回ＴＫＯ負けを喫したＷＢＡ同級１位ラモン・カルデナス（米国）を指導したジョエル・ディアス氏の実弟アントニオ・ディアス・トレーナーに師事。さまざまな相手と、１０〜１６ラウンドずつのスパーリングを重ねてきたという。「戦うためにしなければいけない準備をこなしてきた。９月１４日に皆さんが見て、どういうところを強化してきたかが、多分すぐわかると思う」と話した。

アフマダリエフは身長１６６センチの左ボクサーファイター。アマチュアで１５年世界選手権銀メダル、１６年リオ五輪銅メダルを獲得し、１８年３月にプロデビュー。２１年４月にＷＢＡ・ＩＢＦ世界スーパーバンタム級王座統一戦でＷＢＡ暫定王者・岩佐亮佑（セレス）に５回ＴＫＯ勝ち。ＷＢＡ・ＩＢＦ同級統一王者として井上との統一戦が浮上していた２３年４月、タパレス（フィリピン）に１―２の判定で敗れて王座陥落。井上との対戦もタパレスに譲る形となった（同年１２月に井上がタパレスに１０回ＫＯ勝ち）。

井上は７月２４日から、タパレスをスパーリングパートナーに招聘（しょうへい）してスパーリングを重ねている。しかしアフマダリエフは「私とタパレス選手は天と地ぐらい全くスタイルも違う。スパーリングパートナーとしても、イコール自分ではない」と意に介さなかった。

井上陣営は、アフマダリエフを「キャリア最大の強敵」と評価している。アフマダリエフも「それはありがたいことだし、ある意味正しい評価だと思う。私にとっても井上は自分のキャリアの中で最も強い相手だし、尊敬している。最もハードな対戦になると覚悟ができている」と井上に敬意を払った。

日本では「やるべきことは向こうでやってきたので、ここでは基本的なトレーニングをそのまま続けていく。ここで何か負荷を加えるということは考えていない」とすでに準備は整っていると強調。試合展開については「実は大体どういう感じというプランはあるが、チームのスタッフがそれを具体的に詰めていってから、どういう展開にするかを最終的に決めたい。試合がもっと近づいて、記者会見の時にはもっと明らかになると思う」。表情をほとんど崩すことなく、終始冷静に言葉を並べた。

戦績は井上が３０戦全勝（２７ＫＯ）、アフマダリエフが１５戦１４勝（１１ＫＯ）１敗。

試合はＬｅｍｉｎｏで独占無料生配信される。