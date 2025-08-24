石破茂首相が２３日にＸ（ツイッター）に投稿。英空母プリンス・オブ・ウェールズに乗艦した写真をアップした。

「英空母 Ｐｒｉｎｃｅ ｏｆ Ｗａｌｅｓに乗艦し、Ｆ-３５Ｂの運用など詳細を伺いました。ＦＯＩＰにとどまらず、同盟国、同志国との柔軟な連携によって、地域の抑止力をさらに向上させていきます」と記した。

空母の甲板を視察している写真や、戦闘機の操縦席に座り、操縦桿を握りながら、夢中で説明を聞いて入り込み、マニアの表情に二っている写真をアップした。

１０００件近いコメントが殺到。「めっちゃ良い顔してるなｗ羨ましい」「嬉しかっただろうと予想」「左手の置き方良いね」「小学生の遠足の感想文か」「対地攻撃モードだけ教えてって言ってる。。心の中でｗ」「石破ちゃん戦闘機似合わねーなｗ」「まぁ この辺は首相はマニアなので、とても楽しいのは理解しています」「辞めされられる前に好き放題」「絶対楽しんでて草」「卒業前の思い出作り。お察しします」「まーた軍事オタクしてる」「総理大臣がただの男の子に戻った瞬間」「これにミリオタとして乗りたかったから総理にしがみついてたんですか？」「楽しいことあったじゃん」と突っ込む投稿などが相次いでいる。