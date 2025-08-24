◆自動車レース ▽スーパーＧＴ第５戦「ＳＵＺＵＫＡ・ＧＴ３００ｋｍ ＲＡＣＥ」第２日（２４日、三重・鈴鹿サーキット＝１周５・８０７キロ）

後半戦初戦、年間５戦目となる決勝レースが行われ、ＧＴ３００クラスはカーガイ・フェラーリ２９６ＧＴ３が初優勝を成し遂げた。

２０歳コンビが華麗な走りを見せたカーガイが鈴鹿を制した。今季から参戦の新チームを優勝に導いた小林利徠斗（りくと）は「チームとして、総合力での優勝」と誇った。

レース中盤からハンドルを握った小林は、無線が聞こえないトラブルに見舞われていた。自分が何位なのかもわからず、孤独な状況に陥っていたという。

心がけたことは、レーサーとしての初心だった。「やるべきことは決まっていた。安定して走り、前に車がいれば抜く。そこを徹底して走り続けた」

巧みなハンドリングで１位に躍り出た場面については「正直、トップ争いをしているとは…。だからこそ、気楽に挑みにいくことができたのかも」と回想。無心でアクセルを踏み、鈴鹿を駆け抜けた。

成長著しい２０歳の新鋭レーサーは「今回勝てたことはうれしいが、改善点もあった。今後もベストを尽くしていく」と足元を見つめ、さらなる成長を誓った。

◆今後の日程 ▽第６戦９月２０、２１日（スポーツランドＳＵＧＯ）、▽第７戦１０月１８、１９日（オートポリス）、▽最終戦１１月１、２日（モビリティリゾートもてぎ）