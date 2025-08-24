「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（９月１４日、ＩＧアリーナ）

４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝に挑戦する、ＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝が２４日、羽田空港着の航空機で来日した。医療用のマスクを着用する厳戒態勢で到着ロビーに登場し、日本のファンからサインや写真撮影を求められ快く対応。試合３週間前という異例の早期来日となったが、「フライトは快適でコンディションもいい。時差調整が第一の目的だが、日本が初めてなので、街や国を見てみたいなと。日本が好きなので、楽しみにして早く来た」と語った。

この一戦に向けては、大橋ジムの大橋秀行会長（６０）が「井上尚弥のデビューから１３年でキャリア最強の強敵になる」と警戒。井上自身も「自分の中でもキャリア最大の強敵と思うほど、警戒心高めにトレーニングを積めている。今回は判定決着でもいいんじゃないかと思っている」と気を引き締めている。

これを受け、元ＷＢＡ＆ＩＢＦ世界同級統一王者のアフマダリエフは「（その評価は）ありがたいし、ある意味正しい」とうなずき、「私にとってもキャリアで最も強い相手で、最もハードな対戦になると覚悟している。井上選手の戦歴もそうだし、（ボクサーとして）尊敬している」と呼応。「ただ、私もボクサーとしてしかるべき準備をしてきたし、９月１４日は必ず見応えのある試合を見せると約束する。（自分の）一発のパンチが世界が変えてしまうこともあり得るよ」と不敵に予告した。

戦績は、井上が３０勝（２７ＫＯ）、アフマダリエフが１４勝（１１ＫＯ）１敗。