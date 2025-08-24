¿á¤ÂØ¤¨À¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬·ÝÇ½³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤ëÈë¤±¤Ä¤ò¹ðÇò¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡×
¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬¡¢8·î8Æü(¶â)¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡×¤Ç½é¤á¤ÆÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇÀ¼Í¥¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
Æ±ºîÉÊ¤Ï¡¢1993Ç¯¤Î¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¹½ÃÛ¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ò¥Ã¥È¤Î³µÇ°¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢3Éôºî2ÁÈ¤ÇÀ¤³¦60²¯¥É¥ëÄ¶¤¨¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£Á°ºî¤Î±Ç²è¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë»ÙÇÛ¼Ô¡×(2022Ç¯)¤«¤é5Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Î¦¡¦³¤¡¦¶õ3Âç¶²Îµ¤ÎDNAºÎ¼è¤ËÄ©¤à¥Á¡¼¥à¤òÉÁ¤¯¡£
ÃÏµå´Ä¶¤Ï¶²Îµ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¡¢¸½Â¸¤¹¤ë¸ÄÂÎ¤ÏÀÖÆ»¶á¤¯¤Ë³ÖÎ¥¤µ¤ì¡¢ÂÀ¸Å¤Î»þÂå¤Ë¶á¤¤µ¤¸õ¤ÇÀ¸¤¤Ê¤¬¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Î¦¡¦³¤¡¦¶õ¤Ë¤ï¤¿¤ë3Âç¶²Îµ¤¬¡¢¿ÍÎà¤ÎÌ¿¤ò¤âµß¤¦¿´Â¡ÉÂ¤ÎÆÃ¸úÌô¤òºî¤ë¾å¤Ç¸°¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤òDNA¤ËÆâÊñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤Î°äÅÁÊª¼Á¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿ÏÓÍø¤¤ÎÈëÌ©¹©ºî°÷¡¢¥¾¡¼¥é¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥È(¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó)Î¨¤¤¤ëÀº±Ô¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¼ï¡¹»¨Â¿¤Ê¶²Îµ¤¬Ëä¤á¿Ô¤¯¤¹Åç¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë...¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¾¾ËÜ¤Ï¡¢¥¾¡¼¥é¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
º£²ó¡¢¾¾ËÜ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢½Ð±é¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤ä±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤Ç¤ÎÀ¼Í¥¶È¡¢¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½½é¤á¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡Ö¡Ø¤¨...»ä¡©¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç⁇¡Ù¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æ¬¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯¤Æ¡Ø¤¼¤Ò¡¢¤¼¤Ò¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¤ªÊÖ»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡ØÀº°ìÇÕÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¤ÊÄ¶Âçºî¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤â¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë½÷À¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö"¶²Îµ"¤È¤¤¤¦¥í¥Þ¥ó¤òµá¤á¤ÆÉü³è¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¼«Á³¤ÎÀÝÍý¤ËÈ¿¤·¤¿¹Ô¤¤¤Î¤·¤Ã¤ÚÊÖ¤·¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤É¤³¤«º£¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â»É¤µ¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¶²Îµ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¥É¥¥É¥¥Ï¥é¥Ï¥é¤È¤¤¤¦°Ê³°¤Ë¤â¡¢"¿Í´Ö¤Î¶ò¤«¤µ"¤ä"À¸Ì¿¤ÎÂº¤µ"¤Ê¤É¡¢»ä¤â»Ò¶¡¤Ê¤¬¤é¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥¾¡¼¥é¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¥¾¡¼¥é¤ÏÆÃ¼ì¹©ºî°÷¤Ç¡¢²áµî¤ËÍ§¿Í¤òË´¤¯¤·¡¢Æ±»þ´ü¤ËÊì¿Æ¤âË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿´¤Î½ý¤¬Ìþ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«Çº¤à¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î"¼å¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¶¯¤µ"¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤Î±éµ»¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÂæËÜ¤ò³«¤«¤º¤ËËÜÊÔ¤ò3²ó¸«¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ñ¸ì¤¬Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤ÈÉ½¾ð¤ÇÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ª¡¡²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»þ¤Î´¶¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤ª¼Çµï¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸å¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¤³¤³¤Ï¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤³¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤À¤«¤é¡¢¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÄÌ¤¸¹ç¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦É½¸½¤Î»ÅÊý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤ÈµÕ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¸ÀÍÕ¤ò±Û¤¨¤ÆÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¡Ø»ä¤â¤½¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¿á¤ÂØ¤¨¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡Ö¥¾¡¼¥é¤ÏÈáÌÄ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂæËÜ¤Ë¤Ï¡Ø(ÈáÌÄ)¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¥¥ã¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤¦¤ï¤¡¤¢¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¤¦¤á¤¯´¶¤¸¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡Ø»ä¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤Ç·ë¹½¤¦¤á¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È(¾Ð)¡£¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢¼ÂºÝ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¼Â¤Ï±Ñ¸ì¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¢¤Þ¤êÍÞÍÈ¤¬¤Ê¤¯¤Æ·ë¹½Ã¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¸ì¤Ë¤·¤Æ¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¿·¤·¤¤È¯¸«¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤ÆÀ¼Í¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤òÂº·É¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Æ°¤¤¤Æ¡¢É½¾ð¤äÀ¼¤â¶î»È¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¼Í¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÀ¼¤À¤±¤Ç¤¤¤«¤Ë±ü¹Ô¤¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢À¼¤À¤±¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅÁ¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤·¡¢º£¸å¤ª¼Çµï¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢Îã¤¨¤Ð"ÌÜ¤ò¤Ä¤à¤Ã¤ÆµõÃ¦¤·¤Ê¤¬¤éÀ¼¤À¤±¤ÇÅÁ¤¨¤ë"¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ½¸½ÊýË¡¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥¾¡¼¥é¤Ï¥Á¡¼¥à°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃçÎÉ¤¯¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤«¤Ê(¾Ð)¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë²¿ÅÙ¤«ºÂÄ¹¤â·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ËºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤È»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿É¤¤¤Î¤Ç¡¢"¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ÆÊâ¤¯"¤ß¤¿¤¤¤Ê½Ö´Ö¤â¶´¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¡½¡½¥¾¡¼¥é¤Î¤è¤¦¤Ë·ÝÇ½³¦¤È¤¤¤¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤òÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈë·í¤Ï¡©
¡Ö¤¦¡¼¤ó...¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¹¤Æ¤¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡£¤¿¤À¤¿¤À"¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤²¿¤«"¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤òµá¤á¤Ê¤¬¤é¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤ò¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢20Âå¤ä30ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¼þ¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¤Î¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ø²ù¤·¤¤...¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢Ç¯Îð¤ä·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÄü¤á¤¬¤Ä¤¯¡£ÊÑ¤Ê¥×¥é¥¤¥É¤È¤«¤¬¤½¤®Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¡¢º£¤Þ¤ÇÀí¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬1Ëç¤º¤Ä剝¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢½ã¿è¤Ë¡Ø¤³¤Î»Å»ö¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤é¡Ù¤·¤«»Ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë´Õ¾Þ¤µ¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤Ï¡¢Î¦¡¦³¤¡¦¶õ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂç¤¤¤¶²Îµ¤ÎDNA¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤â°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ£À®¤·¤Æ¸«»ö¤Ëµ¢´Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãç´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¥¾¡¼¥é¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤â°ì¤Ä¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤Ë²¿¤«»Ä¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ê¸¡á¸¶ÅÄ·ò
¼Ì¿¿¡á³§Æ£·ò»Ê
ºîÉÊ¾ðÊó
¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ
Æü»þ¡§ 8·î8Æü(¶â)¡¡Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡ª
ÇÛµë¡§ÅìÊõÅìÏÂ