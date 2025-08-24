えええ、可愛すぎーーーッ♡【ダイソー】鞄に付けたらテンション上がる！「主役級キーホルダー」

バッグにじゃらじゃらとキーホルダーを付けるのがトレンド。個性をアピールするアイテムとして気軽にプラスできるから、お気に入りを選びたいところです。今回紹介するのは【ダイソー】の「主役級キーホルダー」。細部にこだわった遊び心を感じられるデザインが魅力で、持ち歩くたびに気分を上げてくれる予感です。

レトロで個性的なデザインがたまらない！

【ダイソー】「キーホルダー（スロットマシン）」\220（税込）

レトロな雰囲気が漂う、海外風のスロットマシン型キーホルダー。かわいくしすぎずにバッグアレンジを楽しみたい大人女性におすすめです。小さなボディながら、レバーを倒すと回転する本格的な仕掛けに遊び心を感じられます。

まるで本物！？ リアルなつくりに魅了

【ダイソー】「キーホルダー（アイスフロートB）」\220（税込）

レトロな純喫茶で注文できそうなクリームソーダがミニチュアになったキーホルダー。ソーダの中の氷や泡部分、さらにはアイスとサクランボまで丁寧に再現されており、思わず飲みたくなりそうなリアルさ。透明感のあるグリーンがバッグのちょっとしたアクセントになる、大人心をくすぐられそうなアイテムです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M