MAZZEL、全国ツアーファイナル公演本編一部がアーカイブ公開決定 生配信は6万人突破
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELの全国ツアー『MAZZEL 2nd One Man Tour 2025 “Royal Straight Flush”』ファイナル公演が24日、東京・有明アリーナで開催された。
【ライブ写真】立ち姿だけでも個性が際立つMAZZEL
同ツアーは、1st EP盤「Royal Straight Flush」を引っ提げ、4月23日の神奈川・カルッツかわさき公演からスタート。全国10都市17公演をめぐった同ツアーのファイナル公演が23日、24日の2日間にわたって、有明アリーナにて開催され、2日間で2万人のMUZE（ファンネーム）を魅了した。
24日公演は、MAZZEL Official YouTubeチャンネルにて本編一部が無料生配信された。6万人以上が同時視聴していたが、そのライブ映像がアーカイブ配信されることが決定した。同チャンネルにて25日午後5時30分からスタートし、8月31日までとなっている。
また、最新曲「DANGER」のミュージックビデオ（MV）も公開中。今作は、和とストリートを掛け合わせた斬新なサウンドを軸に、予測不能な展開が連続する、グループ史上最も自由な1曲となっている。予想外の声色と、想像を超えるダンススキルで常識の外側の世界へと誘う。なお、MVの撮影は、1253年に創建された鎌倉の建長寺で行われ、建長寺史上初の大型撮影で、楽曲の世界観が一層引き立つ世界観となっており、メンバー初となる殺陣などのアクションシーンも見どころとなっている。KAITA（RHT.）による振つ付けで、コレオ制作には一部RANとSEITOも参加し、ポッピンやブレイキンなどそれぞれが極めてきたダンスのジャンルを楽曲内に落とし込み、MAZZEL全員でそのコレオに挑戦している。
