「日本ハム１−０ソフトバンク」（２４日、エスコンフィールド）

日本ハムが０−０の延長十回に奈良間のタイムリーで劇的なサヨナラ勝ち。９日からの敵地３連戦で３連敗を喫した相手に本拠地で３タテを食らわせた新庄監督は「前回の３連敗の借りを、きっちりエスコンで選手たちが返してくれた。感謝しかない」とナインの奮闘に頭を下げた。

これで２２年の就任以来、新庄監督が指揮を執った通算５３８試合目で２６２勝２６２敗１４分けの勝率５割に戻した。

１年目の２２年は５８勝７７敗３分け（コロナ感染で欠場し、木田２軍監督が代行した５試合を除く）。２年目が６０勝８２敗１分けと最初の２年間で大きく負け越した。３年目の昨季は７５勝６０敗８分けと盛り返し、今季はこの日の勝利で６９勝４３敗２分け。今季最多を更新する貯金２６として、これまでの借金を完済した。

試合後、この数字について問われた新庄監督は「え？全く興味ない。全然興味ない」と感想。２年目までの大きな負け越しをＶ字回復で取り返したと指摘されると「１、２年目はトライアウトですから。成績に入れないでください。育成期間だから」と笑顔で注文をつけた。その上で「３年目、４年目が僕の、ファイターズの監督になった瞬間の計画は３年目」とし、「３年目が一番よかったですけど、ちょっとしくじって。僕の勉強不足で」と２位に終わった昨年を振り返った。

今季はソフトバンクとデッドヒートを繰り広げながら貯金を２６に増やし、０・５差の２位で終盤戦に向っている。「去年まぐれ、まぐれって言われて。まぐれじゃなかったことを今、証明してるんで」とキッパリ。「あとはゴールに向かってみんなで楽しく。緊張するところは目いっぱい緊張して」と今後を見据え、最後に「きょう緊張したけど」と言って笑わせた。