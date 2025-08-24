¡Úµð¿Í¡Û¹ÃÈåÂóÌé¡¡±¦Ãæ»ØÃæ¼ê¹üÆ¬¹üÀÞ¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¡Ä°¤Éô´ÆÆÄ¤âÄËº¨¡ÖÀ¿»Ê¤«Ã¯¤«¸Æ¤Ü¤¦¤«¤Ê¡×
¡¡µð¿Í¡¦¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£´Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç²èÁü¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¡Ö±¦Ãæ»ØÃæ¼ê¹üÆ¬¹üÀÞ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡½¡½¡£¹ÃÈå¤ÏÁ°Æü£²£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£¸ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££¶²ó¤Î¼éÈ÷¤ÇËÜÎÝ¤Ç¤Î¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎºÝ¡¢±¦¼ê¤¬Áö¼Ô¡¦éâÌ¾¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Îà²¼Éß¤á¤È¤Ê¤ê¡¢°ì»þ¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ä¼óÇ¾¿Ø¤¬¿´ÇÛ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ôÊ¬¸å¤ËÇØÈÖ¹æ£±£°¤Ï¶î¤±Â¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¡£·Ú¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤«¤é¶¥µ»¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿¡£ºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë¤Ï»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢¹üÀÞ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡£Ëõ¾Ã¤·¤Æ¡¢¡Ê¾®ÎÓ¡ËÀ¿»Ê¤«Ã¯¤«¸Æ¤Ü¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÌÀ¸À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤¦¤¤¤ëÀïÎÏ¤Ç¤ä¤ó¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄË¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤éÇØÈÖ¹æ£±£°¤òà¾ùÅÏá¤µ¤ì¤¿¹ÃÈåÂóÌé¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÉüµ¢¤ÏÀäË¾Åª¤«¡Ä¡£