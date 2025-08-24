2025年8月25日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月25日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
つい自分の都合を優先しがちに。相手の立場にも目を向けてみて。
問題解決のヒントが得られそう。とことん考えることがポイント。
次々とトラブルが発生の予感……。淡々と対処していこう。
楽観的すぎると失敗の恐れが。ミスに気付いたら確実にフォローを。
出先で財布を落としそう。気を抜かないようにすること。
気分が落ち込みがち。部屋の模様替えでリフレッシュを！
まじめな気分の日でも、遊びには参加して。必ず収穫があるはず。
創作パワーが全開。作曲、絵画などアート系が特におすすめ。
自分のセンスを信じよう。人付き合いに役立つ暗示あり。
映画で気分転換を。コメディーなら憂さ晴らし効果は満点！
目標のためには手段を選ばないこと。成功に近づきそう。
語学の勉強に最適な日。今日から始めれば長続きは確実！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
つい自分の都合を優先しがちに。相手の立場にも目を向けてみて。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
問題解決のヒントが得られそう。とことん考えることがポイント。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
次々とトラブルが発生の予感……。淡々と対処していこう。
9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
楽観的すぎると失敗の恐れが。ミスに気付いたら確実にフォローを。
8位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
出先で財布を落としそう。気を抜かないようにすること。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
気分が落ち込みがち。部屋の模様替えでリフレッシュを！
6位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
まじめな気分の日でも、遊びには参加して。必ず収穫があるはず。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
創作パワーが全開。作曲、絵画などアート系が特におすすめ。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
自分のセンスを信じよう。人付き合いに役立つ暗示あり。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
映画で気分転換を。コメディーなら憂さ晴らし効果は満点！
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
目標のためには手段を選ばないこと。成功に近づきそう。
1位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
語学の勉強に最適な日。今日から始めれば長続きは確実！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)