「美しすぎてオーラが」藤原紀香、圧巻スタイル際立つドレス姿に「艶やか」「ナイスなスタイル」の声！
俳優の藤原紀香さんは8月22日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルが際立つドレス姿を披露しました。
【写真】藤原紀香、圧巻スタイル際立つドレス姿を披露！
「いつ見ても美しい」藤原さんは「櫻井･有吉THE夜会 見逃し配信はこちら」とつづり、3枚の写真を投稿。21日放送のバラエティ番組『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）に出演した際に撮影した写真のようで、イエローのドレスにピンヒールを履いた全身ショットでは、圧巻のスタイルが際立ちます。
この投稿にコメントでは「素敵」「いつ見ても美しい」「綺麗すぎて、テレビの前から、離れられなかった…」「立ち姿 お美しい」「美しすぎてオーラが」「ナイスなスタイル」「美人すぎる」「艶やかですぅ」と称賛の声が多数寄せられています。
テレビアニメ『サザエさん』に夫婦で出演！6月に東京の明治座、7月に大阪の新歌舞伎座で開催された舞台『サザエさん』でサザエ役を演じた藤原さん。8月24日放送のテレビアニメ『サザエさん』（フジテレビ系）の「祝！万博開催スペシャル」と題した特別編には、スペシャルゲストとしてアニメ化された藤原さんと夫で歌舞伎役者の片岡愛之助さんが夫婦で出演するそうです。2人が磯野家とどんな共演を果たすのか、楽しみですね！(文:福島 ゆき)
