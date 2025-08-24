断ってもランチの誘いをしつこくしてくるママ友にうんざり。もう無視してもいい？【ママリ】

シフトまで聞いてくるママ友にうんざり

しつこいママさんの返事がめんどくさいです😨



ランチなどの誘いが1年近くかなりしつこくて今月も2回程LINEがきて、きのうも『来月シフト出ましたか？どうですか？』ときてたのでわざと夜中に返事をして『夜分失礼します。はい！来月も忙しくなりそうです🙇‍♀️』と返しました。



先ほど『そうなんですか…😢』ときてました。



もうめんどくさいです。こんな返事きたらこっちも

優しい言葉かけなきゃいけない気がしてノイローゼに

なりそうです🤯🤯



朝も保育園で、そのママさんが居ても会わないように車の中で待機したりもう疲れてしまいました💦そのママさんは、特に用が無いのに保育園に15分くらい滞在してるときがあります。



もう無視で良いでしょうか？それとも一言返した方が

無難でしょうか？ 出典：

qa.mamari.jp

この記事では、1年近くランチにしつこく誘ってくるママ友に困っているという投稿を紹介します。何度も断っているのに「シフトは出ましたか？」とまで聞いてきて、対応がめんどくさく感じているという投稿者さん。保育園の送迎時に顔を合わせないように気を使うことにも疲れてしまい、もう無視をしたい気持ちがある反面一言ぐらいは返事をした方がいいのか悩んでいるそう。

普通は何度か断られれば誘うのを諦めるものだと思うのですが、このママ友は諦めずに何度でも誘ってくるというのがすごいですね。シフトの話までして誘ってくるというのは相当投稿者さんとランチに行きたいのだろうなと感じます。とはいえ、投稿者さんは迷惑に感じており返信をすることもめんどくさく感じているよう。もう会うことのない相手なら無視をすれば済みますが、保育園で顔を合わせる可能性を考えるとハッキリも言いにくですよね。



連絡が来る度に断るのもストレスでしょうから、もういっそ「これからしばらくは返信が難しい」と伝えてしまうのはどうでしょう。理由は特に伝える必要はないと思いますし、聞かれても「ちょっといろいろと立て込んでいて…」と濁していいと思います。向こうがLINEを送ってきても未読無視をする口実になりますし、保育園で顔を合わせても堂々としていられるのではないでしょうか。

しつこく誘ってくるママ友にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

シフト聞いてくるの普通に嫌ですね😩💦

私は友達にもシフトどう？とか連絡できないタイプなのでかなり苦手ですそういう人🥲



私なら

行ける時は自分から連絡しますね

と言って連絡しないかな、、😂 出典：

qa.mamari.jp

無視でいいと思います！！！！



同じ感じすぎてびっくりです😂

私も妊娠して退職した際、職場にいた方から勝手にLINE追加され、産後遊びたい会いたいとしつこくLINEがきてました。



初めは色々理由つけて断ってましたが、それでも1ヶ月ごとにくるのでママリでも相談して無視する事にしました。



ただ無視しても未だにLINEが来るのでもしどこかであった時が怖いですが..😭



無視したら逆に返しづらくもなってしまったため、半年程既読つけてなく6件通知溜まってます🤣 出典：

qa.mamari.jp

ひぇー😵‍💫なんてめんどくさいママさんなんでしょうか…。毎日を充実させようと必死なんじゃないですか😅？この先別に付き合わなくても良いと思っているのなら、もう無視で良くないですか😅？ 出典：

qa.mamari.jp

仲の良い友達ならまだしも、ママ友にシフトを教えるというのは抵抗がありますよね。同じような経験があるという方は無視することにしてLINEは未読無視しているそう。下手に返信してしまうと期待させてしまう可能性があるのかもしれないですね。保育園で会った時に気まずいのではと心配になりますが、特に仲良くしたいと思っていないのであれば問題はないのではないでしょうか。投稿者さんがノイローゼになってしまう前に自分が一番楽だと感じるママ友との付き合い方を見つけて欲しいですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）