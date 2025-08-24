たった10分早く迎えに行っただけ。担任の“ありえない悪口”にイラッ【ママリ】

10分早く迎えに行っただけで悪口を言う娘の担任

昨日友人より娘の担任が悪口を言ってると聞きました。その友人も悪口を言われたそうで、園長先生に苦情を言ったそうです。



うちは私が仕事でお迎え行けなかった時に母に頼んだのですが、連絡した時刻より10分早く迎えに行ったことをぐちぐち文句言っていたそうです。



昨日それを聞いた時は悲しいというかショックだったんですけど、悪口言ってる内容もしょうもなくて、今思い出すと腹が立ってきます。



どうせもう進級するしいいんですが、そんな先生に1年みてもらってたかと思うとイライラします。



来年度は絶対に担任になってほしくないです。 出典：

qa.mamari.jp

この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは自身の母に、娘のお迎えを頼みました。その際、連絡した時間より10分早く到着してしまったそうですが、それに対し担任の先生がぐちぐち文句を言っていたんだとか。投稿者ママは「来年は絶対にこの先生に担任を持ってほしくない」とまで感じているそうです。

お迎えに遅れて注意されることはよくありますが、早く行ったことで文句を言われるケースもあるのですね。たった10分早く到着しただけで、ぐちぐちと小言を言われるなんてにわかには信じがたい話です。



保護者としては「少し早めに着いても問題ないだろう」と考えるのが自然ですし、むしろ安心のために余裕を持って動くこともあるはず。それなのに否定的な対応をされてしまうと、モヤモヤした気持ちが残ってしまいますよね。

ママリに寄せられた回答

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

園にとっても重大な問題

その後園長や担任からは、ご友人は謝罪などありましたか？

それ、園にとってもかなり重大な問題だとおもいます。

信頼関係成り立たないと、お子様預けるのも不安だろうし💦

ありえない、進級とか関係なく、辞めてほしいですね、そんな先生！！ 出典：

そんなことでグチグチ言われるようなら、毎回お迎えの時間を1分単位で気にしながら行かなければならなくなってしまいますよね。子どもを迎えに行くのに、そこまで神経質にならざるを得ない状況は、親としてもかなりの負担です。



園との関係は長く続くものだからこそ、できるだけ気持ちよく過ごしたいものですよね。

園長に強めに言う

随分と心が狭い保育士さんですね（笑） 正直そんな人に子供を預けたくないですね！

来年から預ける予定ですがそんな人がいると思うとその保育園には安心して預けられませんね😓

私なら強めに園長先生にどうにかしてほしいと言ってしまうかもしれません（笑） 出典：

「担任に直接言うのではなく、園長に強めに伝えてもらった方がいい」という意見も寄せられていました。上の立場からガツンと言ってもらうことで、担任にもきちんと響きやすそうですよね。



また、直接本人に伝えるよりも園長を通す方が言いやすいというメリットもあります。角が立ちにくいだけでなく、今後の対応も改善される可能性が高まるかもしれません。保護者としても安心感につながりそうです。

市に苦情もあり

最低ですね。

改善されなかったら市に苦情でもいいそうです笑



一応、園長に 謝罪云々はどうでもいいから改善してくれと言ってはどうですか？

謝れば 終わりです。から。 出典：

「園に伝えても改善されなければ、市に苦情を入れるのも一つの手」という意見もありました。市からの指導が入るのは園としても避けたいはずですから、その前に園長がしっかりと担任に対応を促してくれる可能性が高いでしょう。



保護者としては、ただ我慢するのではなく、しかるべき機関に相談できる手段があると知っているだけでも安心感につながります。園とのやり取りに納得できない場合は、勇気を持って次のステップを踏むことも必要なのかもしれませんね。

園にとっても大問題。早急に対応求む

お迎えが少し早かっただけで、保育士から悪口を言われるような保育園には、大切なわが子を安心して預けられませんよね。たとえ小さなことでも、保護者を否定するような態度は、園との信頼関係を大きく揺るがす原因になります。実際、ママリに寄せられた声の中にも「これは信頼関係の問題につながる」との意見が多くありました。



園と保護者が良好な関係を築いてこそ、子どもたちも安心して園生活を送れるもの。だからこそ、園には早急な対応が求められます。園側・保護者側の双方が気持ちよくやり取りできる、風通しの良い環境に改善されることを願いたいですね。

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）