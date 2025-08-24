■第35回奈良市陸上サーキット（24日、ロートフィールド奈良）

「奈良市陸上サーキット」に出場した胗田大輝（22、東洋大）が、男子100mの第2レースの出場を見送った。

個人での東京世界陸上（9月）の代表入りへ、1本目のレースでは10秒11（+0.7）をマークし、求められていたサニブラウン アブデルハキーム（26、東レ）の記録（9秒96）には届かず。2本目を見送ったことにより、自力での出場の可能性はなくなった。

取材に応じた胗田は「無事なうちに終わっておこうっていうのが一番ありましたね。それこそいい風吹いててタイムが出たかもわかりませんし、むしろその方がスピード上がって、怪我のリスクが高くなると思うので」と決断の理由を明かした。

「無理をしなくてよかったなって思う日が絶対に来るはずなので。自分の体優先といいますか、だいぶ無理をしてきたんで8月に入ってから。これ以上はちょっと危険かなっていう感じです。悔しい気持ちもありますが」と複雑な思いを打ち明けた。

世界陸上の出場資格を得る上で、記録有効期間の最終日であるこの日に“大逆転”の代表入りを狙ったが、1本目は10秒11。最後のチャンスにかけ、夕方の第2レースに臨んだが、突然の雷雨による中断に見舞われた。予定が大幅に遅れ、約2時間後に実施されるレースに挑む予定で、直前の練習にも姿を現したが回避する形となった。

「納得はできないですけど、まさか走らずに終わるみたいな感じなんですけど。それは全て本当に自分の一つのミスから始まったので」と悔しさもにじませた。

胗田は16日の9.98スタジアム（福井）で行われた『アスリート・ナイト・ゲームズ』に出場し、決勝で10秒00（+0.3）をマークして、東京世界陸上の参加標準記録（10秒00）をクリア。同大会では、予選で追い風参考も9秒92を叩き出し「こんなに喜べない9秒92と10秒00ってあるんだなって。最後の悪あがきをしたい」とギリギリまで挑戦し続けると話していた。

世界陸上の代表選考会だった日本選手権（7月）では、優勝候補と言われながらも、予選でフライングにより無念の失格。「3枠」の代表争いは、日本選手権を制し、富士北麓ワールドトライアル（8月3日）で9秒99を出した桐生祥秀（29、日本生命）と、同レースで10秒00を出し日本選手権7位の守祐陽（21、大東大4年）が2番手で確実に。パリオリンピック™準決勝で9秒96を出したサニブラウンが3番手で圏内に位置していた。

※写真：インタビュー取材に応じる胗田選手