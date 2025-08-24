Á¯Îõ¿¿¹È¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤¬É÷¤Ë¤Õ¤ï¤ê¡¡¸µSKEÈþ½÷¤¬¾ú¤¹ÂæÏÑ¤Î¸¸ÁÛÈþ¡¡ÈþÈ©ºÝÎ©¤Ä¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡¡2nd¼Ì¿¿½¸¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È
ÇÐÍ¥¡¦¸ÅÈªÆàÏÂ¡Ê28¡Ë¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡Ê9·î15ÆüÈ¯Çä¡¿¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤«¤éÀè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè2ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²Æ¤Î½ë¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢ÂæÏÑ¤Î¥ì¥È¥í¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Î2ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÖ¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÊÁ¥·¥ã¥Ä¤ÈÆ±·Ï¿§¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Î¸ÅÈªÆàÏÂ¤µ¤ó
1st¼Ì¿¿½¸°ÊÍè¡¢3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î³¤³°»£±Æ¡£ÂæÏÑÆîÉô¤Î¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÂæÆî¤È¹âÍº¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ ¸½¼Â¤È¸¸ÁÛ¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¤³¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÍÅ±ð¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¿ô¡¹¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¼ýÏ¿¡£ÂçÃÀ¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ä¡¢20Âå¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½Ä©Àï¤Ç¤¤¿¡¢¶Ã¤¤Î¥Õ¥§¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÊÑ¸¸¼«ºß¤Îà¿¶¤êÉýá¤ò¶Å½Ì¤·¤¿°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç¾Ð´é¤ò¤Õ¤ê¤Þ¤¯¥«¥Ã¥È¡£Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþÈ©¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìËç¤Ï¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ëÂæÆî¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦¿ÀÇÀ³¹¤Ç»£±Æ¡£Â¿¤¯¤ÎÄóÅô¤¬²¼¤¬¤ë¥ì¥È¥í¤ÊÏ©ÃÏ¤Ç¡¢ÀÖ¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÊÁ¥·¥ã¥Ä¤ÈÆ±·Ï¿§¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Èà½÷¤Î»Ñ¤¬¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ÅÈªÆàÏÂ¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤Õ¤ë¤Ï¤¿¤Ê¤ª¡¡28ºÐ¡¡1996Ç¯9·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡T160¡¡2011Ç¯10·î¡¢SKE48Âè5´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£2022Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@alto_nao¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@nao_furuhata¡Ë