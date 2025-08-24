＜同居の義母、厳しすぎ！＞過度な口出し反省！息子家族が望む手助けを【第5話まんが：義母の気持ち】
私はトモエ。少し前に近所に住む息子のヒビキとその妻のエミカさん、孫のマユちゃん（小2）との同居がスタートしました。息子家族の役に立たなくては……。私は癇癪を起こすマユちゃんに毅然とした対応をし、エミカさんにも子育ての助言をしていました。けれど気持ちは伝わらず、ヒビキにも「口出しするな」と怒られます。ある日エミカさんがマユちゃんの相談先へ誘ってくれて、私も一緒に担当者の話を聞くことに。私の対応はマユちゃんには合っていないということがわかりました。
私が息子夫婦の子育てにアドバイスしていたのは、家族にとって必要な存在だとわかってもらいたから。アドバイザーの資格を振りかざして、役に立っているつもりでいたのです。これまでの私の態度は間違っていたと反省しました。
以前の私だったら、マユちゃんの癇癪に負けないくらいの大声で怒鳴りつけていたと思います。けれど今は頑張って黙っています。落ち着くのを見計らい、私はマユちゃんを褒めました。マユちゃんは一瞬驚いた後、嬉しそうな笑顔を見せてくれました。
私は息子家族に必要な存在だとアピールしたくて、頑固になりすぎていたのかもしれません。そのことで息子夫婦にはかえって迷惑をかけてしまいました。そんな自分の間違いに気付いて、今は心から反省しています。
私は子育ての当事者ではなく、子育てする息子夫婦を支える存在でなくてはいけません。
これからはマユちゃんを一歩引いた場所から温かく見守り、エミカさんやヒビキが選んだ子育ての方法におばあちゃんとして協力していきます。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
私が息子夫婦の子育てにアドバイスしていたのは、家族にとって必要な存在だとわかってもらいたから。アドバイザーの資格を振りかざして、役に立っているつもりでいたのです。これまでの私の態度は間違っていたと反省しました。
以前の私だったら、マユちゃんの癇癪に負けないくらいの大声で怒鳴りつけていたと思います。けれど今は頑張って黙っています。落ち着くのを見計らい、私はマユちゃんを褒めました。マユちゃんは一瞬驚いた後、嬉しそうな笑顔を見せてくれました。
私は息子家族に必要な存在だとアピールしたくて、頑固になりすぎていたのかもしれません。そのことで息子夫婦にはかえって迷惑をかけてしまいました。そんな自分の間違いに気付いて、今は心から反省しています。
私は子育ての当事者ではなく、子育てする息子夫婦を支える存在でなくてはいけません。
これからはマユちゃんを一歩引いた場所から温かく見守り、エミカさんやヒビキが選んだ子育ての方法におばあちゃんとして協力していきます。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子