¡¡±óÅªµÝÆ»¤Î¹â¹»ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂè27²ó»çÆç¡Ê¤·¤¿¤ó¡Ë´úÁ´¹ñ¹â¹»±óÅªµÝÆ»Âç²ñ¡ÊÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ê¤É¼çºÅ¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¶¦ºÅ¡Ë¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬24Æü¡¢Æ±»Ô¤Îµ×Î±ÊÆ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï¼¯»ùÅç¹©¤¬16Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¤Ï¹âÃÎ¹ñºÝ¤¬½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¹»¤ÎÁª¼ê3¿Í¤¬60¥á¡¼¥È¥ëÀè¤ÎÅª¡ÊÄ¾·Â1¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ·×12ËÜ¤ÎÌð¤òÊü¤Á¡¢ÅªÃæ¤·¤¿Áí¿ô¤ò¶¥¤¦¡£½éÆü¤Î23Æü¤ÎÍ½Áª¤Ë¤ÏÃË»Ò36¹»¡¢½÷»Ò41¹»¤Î·×299¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¡¢ÃË½÷³Æ8¹»¤¬24Æü¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£ÃË»Ò·è¾¡¤Ç¤Ï¼¯»ùÅç¹©¤¬·Ä±þ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿¡£½÷»Ò·è¾¡¤Ç¤Ï¥¢¥Ù¥Ã¥¯Í¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿¼¯»ùÅç¹©¤¬¹âÃÎ¹ñºÝ¤ËÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¡£