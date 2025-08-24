タレントの関根勤(72)が24日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ「トム・ブラウン」布川ひろき(41)、みちお(40)をゲストに招いた。その中で、布川が女優・二階堂ふみ(30)の人柄について語る場面があった。

動画では「ある意味怖い芸能人ベスト3」をテーマにトークを展開。布川は1位に二階堂ふみの名を挙げた。

トム・ブラウンが出演したネタ番組に二階堂もパネラーとして出演したそうで、「わざわざ僕らの楽屋にいらっしゃって、あいさつに来てくださって。二階堂ふみです。よろしくお願いしますって言ってくれて。まず、二階堂ふみさんクラスの方が、こんなハゲとロン毛にあいさつに来るか？っていう。えー！？っと思って」と明かした。

さらに「最近、（立川）志らく師匠の40周年記念公演があって。僕ら呼んでいただいて。メンバーが僕らとランジャタイと二階堂ふみさん。僕らとランジャタイの楽屋と二階堂ふみさんの楽屋は絶対に一緒にならないように、もう、めっちゃ離されてて。一部と二部って何部(時間)も離されてて。絶対に一緒にならないようになっていたんですけど、また、二階堂さんが、わざわざ僕らの楽屋に来てくれてよろしくお願いいたしますって」と、誠実な人柄を明かした。

加えて「二階堂さんが、私、パリ帰りなんです。パリのお菓子が、ちょうどトムブラウンさんのカラー、青と白だったのでお土産で買ってきましたって」と二階堂がお土産を手渡してくれたことも報告。「パリにいる時に一番考えない方がいいのに僕らのことは。そこまで脳みそを回してくれて」と感激したことをを明かし「女優さんなら僕らと絶対に絡まない方がいいのに。マイナスしかない。価値が下がっちゃうんだから」と気遣いに長けた人気女優に感嘆していた。