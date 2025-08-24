バーガーキング「ダブルビーフ」「チキン＆ビーフ」2種新発売 / JBL人気サウンドバーがさらに進化【まとめ記事】
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年8月22日（金）より、大人気シリーズ“ビッグマウス”から、直火焼きの100％ビーフパティと「燻製辛口ガーリックフレーク」がクセになる旨辛な新作『ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー』『チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー』の2商品を期間限定で新発売する。
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー7年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」のサウンドバー人気モデル「BAR500MK2」、「BAR300MK2」が最新のファームウェアONE OS 3.0にアップグレードし、DTS音声コーデックとDTS Virtual:Xに対応したことを発表した。これにより、従来のDolby Atmos対応に加え、DTS:XをはじめとするDTSのすべての音声コーデックに対応。より広範な立体音響フォーマットに対応し、さらに旧作などのステレオ音声でも最新の映画館さながらの没入体験を自宅で楽しめる。
■Makuake総合ランキング1位獲得！縦横自在に差せる次世代スリム電源タップ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、省スペース×高機能でスリムボディにAC8口を搭載した縦横自在に差せる高自由度設計の革新的電源タップ「700-TAP082-15BK(USBポート付・1.5m・ブラック)」、「700-TAP082-15W(USBポート付・1.5m・ホワイト)」、「700-TAP082-3BK(USBポート付・3m・ブラック)」、「700-TAP082-3W(USBポート付・3m・ホワイト)」、「700-TAP083-15BK(雷ガード付・1.5m・ブラック)」、「700-TAP083-15W(雷ガード付・1.5m・ホワイト)」、「700-TAP083-3BK(雷ガード付・3m・ブラック)」、「700-TAP083-3W(雷ガード付・3m・ホワイト)」を発売した。
■旨辛な新作「インフェルノ」が登場！バーガーキング「ダブルビーフ」「チキン＆ビーフ」2種新発売
■タイマー設定で電源をON/OFFできる！デジタル式タイマーコンセント
サンワサプライ株式会社は、タイマー設定と電力表示で賢く節電、安心をプラスするデジタル式タイマーコンセント「TAP-RT3」を発売する。曜日ごとに細かくプログラムできるタイマー設定や、電力使用量を見える化する液晶モニタリング機能、チャイルドロックやトラッキング火災防止対策を搭載し、安全かつ効率的な電源管理を実現する。学校などで使用するPC端末やタブレットを、使用しない時間帯に自動タイマーで電源をONにして充電できるコンセント。曜日ごとにタイマー設定が可能で、店舗などで営業時間のみONにしたい機器にも最適だ。1日で4通りのタイマー設定が可能で、１週間で最大28通りのプログラムを設定できる。
■一時売り切れになるほどの大反響！からやま「マグロ天」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、エバーアクション株式会社（本社：東京都千代⽥区/代表：渡部 貴）は、昨年一時売り切れになるほど大反響の「マグロ天合盛り定食」を2025年8⽉22⽇(金)より国内の「からやま」にて期間限定で販売を開始する。からやまの看板メニュー「カリッともも」は、数種類の醤油をベースに、ニンニクや生姜を使用せず鶏の旨味を引き出す秘伝のタレに、じっくり一晩漬けこむことで、しっかりとした深い味わいに仕上げている。
■JBL人気サウンドバーがさらに進化 ！「BAR500MK2」と「BAR300MK2」、DTS:X対応でさらなる没入体験へ
